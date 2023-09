Starfield : Steam, Xbox Game Pass... A quelle heure sort réellement le jeu ?

Starfield a déjà raflé la mise auprès de la presse spécialisée, et compte bien faire de même auprès de tous les joueurs. Voici ses horaires de sortie.

Ayant cumulé plus de 87/100 de note globale sur Metacritic, Starfield est définitivement un succès. Le nouvel RPG de Bethesda est parvenu à toucher les étoiles grâce à une narration sans faille et une multitude d'activités et de quêtes secondaires. Le jeu est disponible pour les joueurs possédant sa version Premium (109,99€), mais pas encore pour tous les détenteurs du Xbox Game Pass, et tous ses acheteurs sur Steam. Voici tout ce qu'il faut savoir sur cette sortie imminente.

Si la sortie de Starfield est toujours prévue pour le 6 septembre prochain à 02h00 du matin, il est tout de même possible d'accéder au jeu depuis 5 jours avant sa sortie, plus précisément depuis le 1er septembre à 02h00 du matin. Pour avoir le droit de participer à cet accès anticipé, il vous faudra en revanche opter pour l'édition Premium du jeu, qui vous propose tout un tas de cosmétiques en plus d'un accès au jeu en avance, pour la somme somme toute astronomique de 109,99 €.

Pour cette revue de presse, commençons par notre presse nationale, qui couvre la sortie avec enthousiasme. C'est notamment le cas de JVC qui lui offre un très bon 17/20 en saluant son "immensité", sa "brillance" et son statut de "bond de géant pour les aventures vidéoludiques". A noter que le jeu comporte un mode New Game + qui saura ravir ses fans, toujours selon JVC. Le Monde quant à lui lui accorde pas moins de "24 années lumières sur 30", selon son critique, le jeu "fourmille de systèmes de jeu pour occuper son temps" et est "techniquement et graphiquement réussi", il est également "de ces titres que l'on ne peut s'empêcher de reprendre jusqu'à en avoir découvert tous les secrets". Pour Game Informer, la critique est plus mitigée, tout en restant très positive : "Tomber amoureux de Starfield m'aura pris pas mal de temps, et même après le coup de foudre, certains aspects de son gameplay ne me convenaient toujours pas. Mais les choses que je n'appréciais pas ont été vite et grandement été surpassées par mon enthousiasme pour ce nouvel et original univers de science-fiction." Le journal lui offre la note de 8,5/10.

Plus globalement, le jeu culmine à 87/100 sur Metacritic, et se place donc comme l'une des sorties les plus réussies de l'année. Un coup réussi par Bethesda qui parvient une nouvelle fois à convaincre sa fanbase, après l'édition du catastrophique Redfall. Mais il semblerait que le studio américain, toujours sous la houlette de l'incontournable Todd Howard, ait une nouvelle fois tenu ses promesses.

Pour tous ceux qui possèdent une Xbox Series X ou Xbox Series S, la question du poids d'un jeu est toujours d'importance, surtout pour un titre aussi massif que Starfield. Difficile pour un joueur console d'augmenter la taille de stockage de sa plateforme et, à l'heure où les jeux triple A sont de plus en plus volumineux, la révélation du poids d'une nouvelle sortie est toujours cruciale. Or, la page Microsoft Store de Starfield vient d'être mise à jour, affichant un désolant 125 Go. Un énième coup dur pour les joueurs Series X et Series S, qui devront également se contenter d'un mode graphique à 30 fps.

Starfield a une ambition graphique démesurée, c'est indéniable, ce qui a poussé les joueurs à s'interroger sur les différentes technologies permettant d'en améliorer les images par seconde, à savoir le DLSS de Nvidia ou le Fidelity FX Super Resolution d'AMD. Ces deux technologie permettent un rendu en plus haute qualité de l'image affichée grâce à l'intelligence artificielle, permettant de largement gagner en performance sur les jeux les plus gourmands. Or, Microsoft a annoncé que Starfield ne fonctionnerait qu'avec le FSR d'AMD, et pas avec le DLSS de Nvidia. Un coup dur pour tous les détenteurs de cartes RTX qui devront se contenter d'une technologie moins optimisée pour leurs cartes graphiques.

​​​​​C'est dans une vidéo de 45 minutes que Bethesda nous a donné des nouvelles de Starfield. Grand absent du dernier Developer Direct de Xbox et Bethesda en janvier dernier, le jeu a enfin montré le bout de son nez tout au long d'une émission lui étant entièrement consacrée. Au menu, exploration, création de personnages, combat, crafting et construction, le tout dans une présentation extrêmement complète qui a eu le don de rassurer de nombreux joueurs. En effet, après la sortie catastrophique de Redfall en mai dernier, Bethesda et Xbox se devaient de montrer patte blanche pour leur prochain porte-étendard, prévu pour le 6 septembre prochain sur PC et Xbox Series.

Vous pouvez revisionner les annonces du Xbox & Bethesda Showcase ci-dessus, mais pour vous résumer tout ça, le jeu risque bien de conquérir votre Xbox Series ou votre PC avant de conquérir les étoiles. Pour l'instant au stade final de son développement, le jeu est prévu pour le premier trimestre 2023. Pour ce qui est du gameplay, Starfield s'annonce comme un RPG en monde ouvert, une grande épopée spatiale d'exploration, d'intrigue et de combats qui intégrera quasiment tout ce qu'on peut attendre d'un tel type de jeu aujourd'hui. Crafting, arbre de compétence, personnalisation avancée de personnage, impact des choix sur l'intrigue, construction de bases et de vaisseaux, combats au sol et dans l'espace... On connait déjà le talent des équipes de Bethesda dans la création des open-worlds, et Starfield ne semble pas déroger à la règle.

Vous y incarnerez le personnage que vous aurez décidé de créer à la première ou à la troisième personne, dans sa quête pour se forger un nom à travers les étoiles. Plus de 1000 planètes y sont explorables, et vous pourrez y accéder grâce à votre vaisseau entièrement personnalisable. Vous y trouverez des ressources que vous devrez gérer, des ennemis dont vous devrez venir à bout, et différentes factions que vous pourrez décider de suivre ou non pour progresser dans l'intrigue. Ajoutez à cela des éléments de crafting et une personnalisation extrêmement poussée de personnage, et vous obtiendrez un projet gargantuesque qui pourrait bien venir à bout de votre disque dur avant de détruire votre framerate.

Mais ce n'est pas tout, Starfield est aussi un RPG pur et dur. Vous aurez donc accès à un arbre de compétence outre la customisation en profondeur de votre protagoniste. Vous choisirez d'y investir des points pour débloquer des effets passifs et actifs que vous pourrez ensuite améliorer à travers différents challenges. De quoi vite faire passer votre aventurier de zéro à héros. Côté progression, on retrouve aussi l'éternel crafting, qui vous permettra de modifier et d'améliorer vos armes à votre guise. A noter que le jeu intégrera aussi la possibilité de vous construire des bases d'opération où vous le souhaitez, et d'y embaucher des PNJ pour accomplir diverses tâches.

Pour terminer cette petite présentation technique du nouveau titre de Bethesda, il faut se pencher sur une information de taille, divulguée par Phil Spencer, PDG de Xbox, lors d'une récente interview dans le cadre de la Summer Game Fest. Les joueurs se sont en effet intéressés au framerate du jeu sur consoles, qui semblait assez bas lors des différentes présentations de gameplay. Spencer a alors confirmé que le jeu ne possèderait pas de mode graphique à 60 fps, et serait au contraire limité à 30 images par seconde sur Xbox Series. Une conséquence d'un choix artistique de Bethesda selon lui, notamment dû à la grande ambition graphique du jeu. Le framerate du jeu ne sera en revanche pas limité sur PC.

Si le rachat d'Activision-Blizzard par Microsoft ne s'est toujours pas conclu, ce n'est pas le cas pour Bethesda. Le studio a rejoint le groupe du titanesque détenteur de Xbox pour 8,1 milliards d'euros en 2021, remettant de facto en question la présence des titres Bethesda sur consoles Sony. Et pour Starfield, malheureusement pour les joueurs Playstation, le couperet de l'exclusivité Xbox s'est abattu. Le jeu ne sortira donc pas sur PS5 dans un premier temps du moins.

Pour faire court dans notre réponse à cette question : non, Starfield n'intégrera pas d'éléments multijoueur. Bien que rien ne soit jamais gravé dans la roche, le jeu a, depuis son annonce en 2018, toujours été annoncé comme un jeu solo. A noter qu'il est toujours difficile de proposer une expérience de la taille et de l'ambition de ce RPG en coopération ou en multijoueur. Une information qui, bien qu'elle ne soit pas nouvelle, mérite peut être une petit larme, tant le potentiel d'un tel projet en coopération ou en multijoueur est titanesque. Explorer les étoiles c'est bien, à plusieurs ça serait quand même un peu mieux.