Assassin's Creed Mirage : de nouvelles infos dans une longue vidéo de présentation

Assassin's Creed se relance avec la sortie de Mirage, un nouvel opus sensé retourner aux bases de cette franchise archi-populaire. Voici les premières images de gameplay de cette sortie cruciale pour Ubisoft.

Assassin's Creed est l'une des plus grosses franchises de l'histoire du jeu vidéo, marquant de son empreintes toutes les générations de consoles depuis la Playstation 3 et la Xbox 360. Mais pour de nombreux fans, la licence s'est éloignée de ses racines depuis la sortie d'Assassin's Creed Odyssey en 2018, en optant pour le populaire genre open-world aux dépends des jeux extrêmement scénarisés de ses débuts. Un choix qui n'a pas été synonyme de succès pour la franchise qui a grandement souffert de ses trois dernières sorties particulièrement insipides, entraînant la chute de la valeur boursière d'Ubisoft de plus de 73% en 5 ans. Cependant, Ubisoft compte relever la tête avec Assassin's Creed Mirage, une nouvelle sortie prévue pour octobre prochain qui compte reprendre les éléments clefs des premiers jeux Assassin's Creed. La preuve en image avec les mots des membres d'Ubisoft.

Le trailer d'Assassin's Creed Mirage

Gameplay

C'est un retour complet aux sources que veut nous proposer Assassin's Creed Mirage. La formule si efficace des jeux Assassin's Creed manquait à une certaine partie de sa communauté depuis la sortie d'Assassin's Creed : Origins. En effet, la licence s'était tourné vers le genre open-world, diluant son scénario et sa narration acclamés dans de grands mondes certes beaux, mais relativement vides et sans saveur. Pour Assassin's Creed : Mirage, Ubisoft fait marche arrière, et compte reprendre les éléments qui ont fait des premiers jeux Assassin's Creed d'immenses succès. Plus d'accent sera mis sur l'infiltration, le scénario, les dialogues et l'histoire, pour une aventure qui restera dans certaines limites un monde ouvert, mais qui sera sans aucun doute plus linéaire.

On retrouvera beaucoup d'éléments qui ont fait la force des premiers Assassin's Creed, notamment la vision d'aigle, qui côtoiera le plus récent "drone" que l'on a pu trouver dans Odyssey, Origins et Valhalla. L'histoire sera principalement axée sur la vie de Basim, bien que l'Animus conserve une part importante dans le scénario. D'un autre côté, ce sont aussi les accents RPG qui disparaîtront dans cette nouvelle sortie. On parle d'une absence totale de système de leveling et de niveau, bien que l'amélioration des outils et des armes ait été gardée.

On pourra donc retrouver cette impression de faire partie d'une fresque historique épique, plongé dans la vie d'un Bagdad du IXe siècle plus vibrant que jamais. Car si Ubisoft fait bien une chose, c'est aussi proposer un travail gargantuesque en termes de recherche et de reconstitution historique. Et le moteur graphique Ubisoft Anvil offre de grandes opportunités pour nous immerger pleinement dans un univers inconnu. Et cet univers, c'est celui de Basim Ibn Ishaq, un personnage que l'on connaît depuis Assassin's Creed Valhalla, et qui nous contera sa jeunesse dans l'ordre des Assassins, sous la direction de son mentor Roshan.

Au delà de Bagdad, vous pourrez aussi visiter d'autres endroits comme la forteresse d'Alamut, celle qui a hébergé l'ordre des Assassins selon les récits des précédents jeux. Bien que le jeu ne soit pas entièrement en monde ouvert, vous aurez tout de même l'opportunité de visiter la ville comme bon vous semble, et de rencontrer différents PNJ. Ainsi, Mirage compte rassembler les avantages d'un monde plus confiné, plus intimiste et plus centré sur la narration, avec la liberté d'action et de mouvement qu'offre la formule Assassin's Creed plus récente.

C'est désormais officiel, Assassin's Creed Mirage sera disponible le 12 octobre prochain. Une date cruciale pour Ubisoft qui cherche à retourner à ses anciennes heures de gloire. Mirage reprend la formule des quatre premiers volets de la série, en proposant un univers plus intime en semi open-world et une histoire extrêmement scénarisée. Le studio abandonne ainsi la formule open-world d'Origins, Odyssey et Valhalla, non sans applaudissements de la part des fans. On pourra retrouver Mirage sur PS54, Xbox Series, PC, PS4 et Xbox One.