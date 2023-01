Où acheter Hogwarts Legacy au meilleur prix ?

Bien parti pour être l'un des plus gros succès de ces dernières années, Hogwarts Legacy est disponible en précommandes sur toutes les consoles de jeu. On vous le trouve au meilleur prix.

[Mis à jour le 30 janvier 2023 à 10h44] Hogwarts Legacy est la prochaine création d'Avalanche Software et de Warner Bros. Games, un open-world d'action et d'aventure situé dans le monde d'Harry Potter au XIXe siècle. Oui, le jeu vous permettra d'incarner un jeune élève de Poudlard, et vous offre toutes les clefs pour vous plonger totalement dans le fantastique monde des sorciers. Une nouveauté alléchante pour des dizaines de millions de fans de l'univers de J.K. Rowling. On vous trouve Hogwarts Legacy au meilleur prix sur PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One et Nintendo Switch.

Où précommander Hogwarts Legacy sur PS5 au meilleur prix ?

Hogwarts Legacy a une ambition démesurée quand on considère son cahier des charges techniques. Graphismes de haute volée, changements de saisons, effets de lumières et tous genre, monde ouvert titanesque et sans temps de chargement... De quoi faire rougir les meilleures configurations PC, en témoignent les configurations recommandées pour les joueurs sur ordinateur. C'est pourquoi y jouer sur consoles de nouvelle génération pourrait être un immense avantage en termes de stabilité, et surtout quand on sait que le jeu sortira en priorité sur PC, PS5 et Xbox Series, le 10 février 2023.

HOGWARTS LEGACY - L'HERITAGE DE POUDLARD - Edition Amazon Neuf à partir de 64,99 € Amazon 74,99 € 64,99 € Voir

Où précommander Hogwarts Legacy sur Xbox Series au meilleur prix ?

Comme pour la Playstation 5, il est fortement possible qu'Hogwarts Legacy soit parfaitement adapté au jeu sur consoles. Les joueurs PC pourraient subir d'immenses problèmes d'optimisation en jeu au vu des composants recommandés pour une expérience de jeu optimale. Pour une fois, on vous recommande chaleureusement d'y jouer sur console next-gen, les Xbox Series et les PS5 étant les premières plateformes ou le jeu sera disponible, comme vous avez pu le lire juste ci-dessus. En ce moment, vous retrouverez Hogwarts Legacy à 64,99 € en promotion sur Amazon.

Où précommander Hogwarts Legacy sur PS4 au meilleur prix ?

La dichotomie entre les versions d'Hogwarts Legacy sur consoles old-gen et consoles next-gen n'est pas encore pleinement assumée par Warner Bros Games et Avalanche Software, mais elle ne devrait pas tarder. L'ambition technique de cet open-world semble bien hors d'atteinte pour les capacités des consoles plus vénérables que sont les Xbox One et les PS4. C'est d'ailleurs en grande raison pourquoi le jeu sortira plus tard sur ces plateformes, sans aucun doute après avoir subi des optimisations lourdes pour être adapté aux plus anciennes consoles de salon. Le jeu sortira sur PS4 le 4 avril 2023.

Où précommander Hogwarts Legacy sur Xbox One au meilleur prix ?

Même affaire que pour la Playstation 4, Hogwarts Legacy est prévu pour le 4 avril 2023 sur Xbox One. Si vous vous inquiétez du délai entre les sorties sur Xbox Series et Xbox One, souvenez-vous du cas Cyberpunk 2077 où les deux versions étaient sorties au même moment mais pas dans le même état. Warner Bros. ne prend aucun risque dans le cas d'Hogwarts Legacy en prenant le temps de développer son produit spécialement pour les consoles d'ancienne génération. Vous pouvez tout de même profiter des divers bonus de précommande que sont une monture Hypogriffe Onyx et la recette de la potion de Felix Felicis.

On préfère vous le dire tout de suite, la sortie d'Hogwarts Legacy sur Nintendo Switch sous la même forme que sur PC, Playstation et Xbox est extrêmement peu probable. Les capacités techniques de la petite console de Nintendo restent malheureusement bien inférieures à ce que l'ambition graphique du jeu nécessite. C'est d'ailleurs pourquoi la sortie du jeu sur la console a été repoussée au 25 juillet 2023. Il s'agira pour Warner de développer un jeu adapté à la console japonaise, ou des solutions de Cloud Gaming solides. En attendant, le jeu est disponible en précommande :

Hogwarts Legacy sera disponible le 10 février 2023 sur Playstation 5, PC et Xbox Series X|S, le 4 avril 2023 sur PS4 et Xbox One, et le 25 juillet sur Nintendo Switch.