Hogwarts Legacy : date de sortie, gameplay... Le RPG Harry Potter détaillé

Hogwarts Legacy risque bien d'être le plus gros succès de l'année 2023. Une création originale de Warner Bros. Games et Avalanche Software que l'on vous présente en détail.

[Mis à jour le 30 janvier 2023 à 12h03] En tête des ventes sur Steam depuis quelques semaines, Hogwarts Legacy semble parti pour être le plus gros succès de l'année dans la catégorie jeux vidéo. Il faut dire que cet RPG en open-world nous promet de nous plonger dans la peau d'un étudiant de Poudlard au XIXe siècle, le tout dans un univers respectant profondément le Monde des Sorciers créé par les films et les livres Harry Potter. Ajoutez à cela des graphismes incroyables et un combat qui semble extrêmement complet, et vous aurez l'un des jeux les plus attendus de ces dernières années. On fait le point sur toutes les informations essentielles sur Hogwarts Legacy juste ci-dessous.

Probablement l'évènement le plus incontournable de ce début d'année, Hogwarts Legacy est prévu pour le 10 février 2023 (le 7 février pour les détenteurs de l'accès anticipé). Après de nombreux reports, la création d'Avalanche Software et de Warner Games s'est définitivement placée sur le milieu du mois de février, une période idéale pour les sorties vidéoludiques. Les joueurs du monde entier attendent avec impatience de pouvoir parcourir les couloirs et les salles de cours de Poudlard, mais malheureusement pour les joueurs PS4, Xbox One, la sortie du jeu sur consoles d'ancienne génération a été reportée au 4 avril 2023, et au 25 juillet sur Nintendo Switch.

Vous l'avez probablement compris en lisant les quelques lignes ci-dessus, Hogwarts Legacy disposera de deux sortie bien distinctes en février prochain ; la sortie officielle le 10 février, et la sortie en accès anticipé le 7 février. En effet, comme il est désormais courant dans l'industrie, certains joueurs pourront jouer à Hogwarts Legacy 72 heures avant sa sortie, à une seule condition : précommander sa version Deluxe ou sa version Collector. Etant donné que la version Collector est très recherchée des...collectionneurs, nous vous recommandons d'opter pour la version Deluxe si vous souhaitez jouer à Hogwarts Legacy en accès anticipé (uniquement sur PC, PS5 et Xbox Series).

Si vous vous interrogez encore sur la nature du gameplay d'Hogwarts Legacy, sachez qu'Avalanche Software et Warner Games ont décidé de nous proposer un action-RPG en monde ouvert. Une nouvelle entrée dans un genre extrêmement populaire pour la quantité de liberté qu'il offre au joueur, mais qui a également vu certaines tentatives d'adaptation assez maladroites ces dernières années. On peut notamment citer dans la liste des cancres le tout dernier Sonic Frontiers, le mastodonte Assassin's Creed Valhalla et le gênant Gotham Knights, qui nous prouvent que l'open-world RPG n'est pas gage de succès loin de là.

En ce qui concerne les séquences de gameplay présentée par Avalanche Software, le jeu ne cache pas son ambition graphique, offrant des paysages à couper le souffle et des environnements évolutifs en fonction des saisons. On ne peut s'empêcher de remarquer que le monde ouvert d'Hogwarts Legacy semble authentique, respectant grandement son cadre temporel et géographique avec des hameaux et des villages tout droit sortis de l'Angleterre et de l'Ecosse du XIXe siècle. Le joueur aura l'occasion d'explorer cet univers à sa guise à l'aide de différents moyens de transports, comme les premiers balais magiques ou encore un hippogriffe.

Mais ce n'est pas tout, Avalanche Software s'est aussi attardé sur la nature des combats, et il y a de quoi commenter ces quelques séquences. Le jeu se base sur des affrontements en temps réel qui peuvent éventuellement faire penser au combat de The Witcher 3, sans les épées. Votre personnage peut utiliser une combinaison d'attaques et de sorts à distance tout en ayant l'option d'esquiver les attaques ennemies. A la manière de Geralt, vous devrez adapter votre gameplay en fonction de l'ennemi que vous rencontrez. Vous aurez aussi l'occasion de vous entraîner dans une arène de magie noire, afin de peaufiner vos lancers de sorts mortels.

Les combats d'Hogwarts Legacy seront dynamiques © Warner Bros.

Vous pourrez aussi personnaliser votre personnage en profondeur, ainsi que la Salle sur Demande. En effet, cette dernière agira en jeu comme une base depuis laquelle vous pourrez planifier vos différentes aventures. De l'architecture aux différents meubles, cette petite chambre magique vous appartient totalement, recréant le sentiment de pièce quasiment consciente trouvé dans les livres Harry Potter. Elle pourra accueillir différents trophées de vos aventures.

Hogwarts Legacy ne compte en aucun cas reprendre ou poursuivre l'intrigue des livres et des films Harry Potter, mais plutôt nous proposer une expérience totalement inédite. Le jeu se situe à la fin du XIXe siècle, dans un monde des sorciers encore assez différent de celui que nous a présenté J.K. Rowling dans ses œuvres, et vous entraîne dans une histoire tirée directement des studios d'Avalanche Software et de Warner Bros Games. Vous y incarnerez un jeune étudiant de Poudlard repéré à l'aube de son seizième anniversaire pour ses affinités avec la magie. Votre première année dans le célèbre château écossais se fera donc en sixième année, et vous y serez confronté à toutes les activités traditionnellement rencontrées par un élève de Poudlard ; cours de magie et de potions, activités pratiques, matchs de Quidditch, sorties à Pré-au-Lard... Mais aussi à des évènements mystérieux liés à la révolte des gobelins qui secoue le monde des sorciers pendant cette période.

Pour faire court dans notre réponse à cette question légitime : non Hogwarts Legacy n'aura pas de mode multijoueur. C'est du moins ce qu'ont affirmé Warner Bros. Games et Avalanche Software bien que de nombreux fans aient réclamé cette fonctionnalité en jeu. Une décision tout à fait logique quand on considère l'ampleur de l'ambition technique du jeu, notamment de son format de RPG en monde ouvert, difficile à adapter au mode multijoueur.

Si vous comptiez découvrir l'univers d'Hogwarts Legacy sur PC, il vous faudra tout de même vous armer d'une configuration à toute épreuve. A vrai dire, les spécifications recommandées sont d'une exigence jamais vue, vous conseillant de posséder pas moins de 32 Go de RAM pour profiter du jeu à 60 fps en 1440p, et pas moins d'une RTX 3090Ti (1300 € pièce tout de même) si vous souhaitez atteindre les 60 fps en 4K. De quoi faire rougir Cyberpunk 2077, Elden Ring et honnêtement tous les jeux jamais sortis jusqu'à ce jour.

Minimum : 720p / 30 fps

Intel Core i5 6600 (3.3 GHz) ou AMD Ryzen 5 1400

16 Go de RAM

NVIDIA GeForce GTX 960 ou AMD Radeon RX 470

Recommandée : 1080p / 60 fps

Intel Core i7 8700 (3.2 GHz) ou AMD Ryzen 5 3600

16 Go de RAM

NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti ou AMD Radeon RX 5700

Ultra : 1440p / 60 fps

Intel Core i7 10700K (3.80 GHz) ou AMD Ryzen 5 5800

32 Go de RAM

NVIDIA GeForce RTX 2080Ti ou AMD Radeon RX 6800

Ultra 4K : 4K / 60 fps

Intel Core i7 10700K (3.80 GHz) ou AMD Ryzen 5 5800

32 Go de RAM

NVIDIA GeForce RTX 3090Ti ou AMD Radeon RX 7900

Les éditions d'Hogwarts Legacy © Warner Bros Games

Comme c'est souvent le cas pour les nouvelles sorties triple A, Hogwarts Legacy sera disponible en 3 éditions dès sa sortie. L'édition Standard comprend le jeu de base ainsi que quelques cosmétiques si vous passez le pas de la précommande, l'édition Deluxe comprend un pack cosmétique de magie noire, ainsi qu'un accès au jeu 72 heures avant sa sortie (uniquement pour les joueurs PC, PS5 et Xbox Series), et les joueurs Playstation pourront profiter d'une quête exclusive à leur plateforme en jeu. L'édition Collector comprend tous les bonus des deux éditions précédentes, ainsi qu'un livre et une baguette magique tailles réelles, un Steelbook et d'autres avantages cosmétiques.

Hogwarts Legacy est prévu pour le 10 février sur PC, PS5 et Xbox Series, pour le 4 avril sur Xbox One et PS4 et pour le 25 juillet sur Nintendo Switch.