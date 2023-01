Apex Legends : quand sort la saison 16 du Battle Royale ?

Après plus de trois mois de saison 15, les joueurs d'Apex Legends attendent avec impatience l'arrivée de changements cruciaux prévus avec sa saison 16.

[Mis à jour le 30 janvier 2023 à 17h34] L'heure de gloire des Battle Royale semble révolue. Warzone 2.0 est en littérale hémorragie de joueurs tandis qu'Apex Legends entre dans le troisième mois de sa saison 15. Les joueurs attendent des changement cruciaux dans le Battle Royale de Respawn, notamment sur son système de parties classées qui souffre d'un équilibrage douteux et de nombreux cheaters à haut niveau. En attendant l'arrivée de cette très attendue saison 16 de contenu, on fait le point sur ses nombreuses promesses.

Alors que la deuxième partie du split de parties classées vient à peine de commencer, on peut déjà prévoir la date officielle d'arrivée de la saison 16 sur Apex Legends. Si l'on en croit la date de fin du Battle Pass, la saison 16 d'Apex devrait arriver le 14 février prochain, une date qui coïncide avec les habitudes de Respawn Entertainment, qui a tendance à mettre en ligne chaque nouvelle saison les mardis aux alentours de 18 h, heure française.

Le contenu exact de la seizième saison d'Apex Legends n'est pas encore connu des joueurs, mais on peut déjà être sûr de certains changements qui devraient arriver en février prochain. La saison 16 sera pour Respawn le moment de changer sa formule de matchmaking afin de proposer des parties plus équilibrées à ses joueurs. Le studio a déjà affirmé mettre en place certaines nouvelles solutions qui devraient être déployé courant 2023. Le split de parties classées reprendra de zéro sur Olympus ou Canyon des Rois tandis qu'une nouvelle légende rejoindra le catalogue des personnages disponibles en jeu.

Selon de récents leaks il devrait s'agir de Ballistic, une nouvelle légende d'assaut qui prend à la fois la forme d'un support pour ses alliés, et d'une légende agressive en combat. Son passif devrait être de pouvoir porter une troisième arme dénuée d'accessoires dans son dos, sa capacité tactique est un debuff en combat appliqué aux ennemis sous forme d'une surchauffe de leur arme, et son ultimate est un buff de vitesse de déplacement, de vitesse de rechargement et de quantité de munitions pour lui-même et ses alliés. L'ultimate devrait aussi transformer temporairement la troisième arme de Ballistic en version dorée.

Bien qu'Apex Legends dispose déjà de son propre système d'anticheat sous la forme d'Easy AntiCheat, certaines discussions du côté d'Electronic Arts sont arrivées à nos oreilles quant à un approfondissement prochain des mesures de protection des joueurs. Ce changement, que l'on a longtemps cru arriver sous la forme d'Hyperion, un logiciel protégeant les applications contre toute influence logicielle extérieure (y compris les Strikepacks et les Cronus), se fera finalement sous la forme d'un tout nouvel anticheat dit "kernel", c'est à dire agissant à la base de Windows. Employé avec succès par Valorant, cette solution pourrait bien permettre de réduire la diabolique croissance du nombre de cheaters sur Apex Legends récemment, et même empêcher les utilisateurs de Strikepacks et de Cronus d'utiliser leurs outils de contrôle de recul ou de tir rapide, à la manière de Fortnite. Ces changements pourraient arriver dans les prochains mois.

Il avait été demandé dès la sortie du jeu en 2019, le crossplay a finalement été implémenté sur Apex Legends en octobre 2020, et est depuis actif par défaut sur toutes les plateformes. Il n'affecte pas vos parties en solo, mais définit le type de joueurs que vous rencontrez lorsque vous jouez en escouade avec vos amis. Si vous êtes tous sur la même plateforme, les joueurs en face de vous devraient en majorité utiliser la même console. Si vous êtes sur des consoles différentes, vos lobbys seront peuplé d'un mix de joueurs issus de différentes plateformes. Les joueurs console peuvent éventuellement désactiver le crossplay dans les options du jeu.