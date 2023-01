Comment jouer à Hogwarts Legacy dès le 7 février en accès anticipé ?

Hogwarts Legacy sort le 10 février prochain sur PS5, Xbox Series et PC. Il sera d'ailleurs possible d'y jouer an accès anticipé dès le 7 février prochain.

Hogwarts Legacy risque bien d'être le plus gros succès de 2023. Le nouveau jeu dans l'univers d'Harry Potter promet beaucoup aux fans et aux néophytes de l'univers de J.K Rowling, et compte bien s'implanter comme l'un des meilleurs RPG en monde ouvert de tous les temps. Entre ses graphismes de haute qualité, son monde ouvert reprenant à la perfection le Monde des Sorciers, et la liberté qu'il compte offrir aux joueurs, il se pourrait bien que cette nouvelle sortie d'Avalanche Software atteigne des sommets. Sa sortie est prévue pour le 10 février prochain, et comme c'est souvent le cas aujourd'hui pour les sortie triple A, il sera possible d'y jouer en accès anticipé 72h avant sa sortie officielle.

C'est donc le 10 février prochain que les joueurs PC, PS5 et Xbox Series pourront découvrir Hogwarts Legacy. Une sortie attendue par des millions de fans qui auront également l'occasion de jouer au jeu dès le 7 février en accès anticipé. Pour ce faire, il vous faudra précommander l'édition Deluxe ou l'édition Collector du jeu, qui offrent toutes les deux 72 heures d'accès anticipé au jeu. Cette offre ne concerne bien évidemment que les joueurs next-gen pour l'instant. Pour rappel, vous trouverez l'édition Deluxe d'Hogwarts Legacy pour 84,99 € sur le Playstation Store pour les joueurs PS5, pour 84,99 € sur Xbox Series sur Amazon, et pour 69,99 € sur Steam.

Hogwarts Legacy sera disponible le 10 février sur PC, PS5 et Xbox Series, le 4 avril sur PS4 et Xbox One et le 25 juillet sur Nintendo Switch.