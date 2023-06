Summer Game Fest 2023 : heure, planning, jeux... On fait le point

La chute de l'E3 a laissé un boulevard pour l'organisation de la Summer Game Fest. Le festival de Geoff Keighley s'ouvre ce jeudi avec une conférence que l'on attend musclée.

Pour tous les fans de gaming, l'été représente un période cruciale, le mois de juin marquant l'ouverture de la saison estivale du jeu vidéo. Les hostilités commencent dès cette semaine avec la soirée d'ouverture de la Summer Game Fest organisée une nouvelle fois par Geoff Keighley. Ce festival du jeu vidéo nous prévoit de grosses annonces dans le cadre de diverses conférences dont on vous détaille le programme et le contenu juste ci-dessous.

La Summer Game Fest 2023 s'est annoncée pour le 8 juin prochain, en direct depuis le YouTube Theater de Los Angeles. Bien entendu, la particularité de la Summer Game Fest se trouve sous sa forme de festival. La diffusion du 8 juin ne sera pas le seul évènement orienté jeux vidéo et innovation de l'été 2023, et chaque gros éditeur devrait organiser sa propre soirée estampillée Summer Game Fest. Pour rappel, en 2022, la soirée officielle de la Summer Game Fest avait été le plus gros évènement de l'année, avec des annonces autour de Starfield, Call of Duty : Modern Warfare 2 et The Last of Us.

8 juin

21h00 : Summer Game Fest

23h00 : Day of the Devs

9 juin

Minuit : Devolver Digital Showcase

21h00 : Tribeca Games Spotlight

10 juin

17h00 : Future of Play Direct

18h00 : Wholesome Direct

19h00 : Future Games Show

11 juin

19h00 : Xbox & Bethesda Showcase + Starfield Direct

22h00 : PC Gaming Show

12 juin

19h00 : Ubisoft Forward

00h00 : Capcom Showcase 2023

13 juin

19h00 : Xbox Games Showcase Extended

16 juin

5h00 : RGG Summit 2023

11 août

21h00 : THQ Nordic Showcase

22 août

20h00 : Opening Night Live de la Gamescom

6 septembre

20h00 : Fear Fest + Horror Games Awards

Qu'attendre de la Summer Game Fest 2023 ?

La Summer Game Fest 2023 a enfin pris la place de l'E3, après l'annulation définitive de l'évènement aux trois E au printemps dernier. Le plus traditionnel des deux, à savoir l'E3, s'est vu snobé par trois des plus grands acteurs de l'industrie, si ce n'est les trois plus grands. Xbox, Nintendo et Sony. Des absences qui ont précipité sa chute dramatique. Une bonne opération pour la Summer Game Fest puisque le State of Play de Sony, le Nintendo Direct et le Xbox & Bethesda Showcase peuvent sont les trois être inclus dans son programme, et constituent les moments les plus importants de cette saison estivale du jeu vidéo. Pour beaucoup, c'est Starfield qui sera au cœur des interrogations le 11 juin prochain lors du Starfield Direct de Xbox et Bethesda.