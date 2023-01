Summer Game Fest 2023 : quelles seront les dates de l'évènement cette année ?

Concurrent direct de l'E3 en tant que plus gros salon jeu vidéo de l'année, la Summer Game Fest a enfin annoncé ses dates et quelques informations cruciales.

Evènement phare de Geoff Keighley, la star incontestée du monde vidéoludique, la Summer Game Fest a réussi à s'imposer depuis trois ans comme un moment incontournable pour l'industrie. Cette évènement créé en pleine crise du COVID en 2020 a quitté son statut en ligne en 2022 pour nous proposer une semaine de shows à faire rougir le fameux salon de l'E3. Il faut dire que ce dernier a un peu plus souffert de la pandémie, annulé en 2020 et en 2022, laissant plus de place à la croissance de son concurrent. Aujourd'hui, les regards sont tournés équitablement sur les deux évènements, et c'est la Summer Game Fest qui prend les devants en annonçant ses dates et une partie de son programme.

La Summer Game Fest 2023 s'est annoncée pour le 8 juin prochain, en direct depuis le YouTube Theater de Los Angeles. Bien entendu, la particularité de la Summer Game Fest se trouve sous sa forme de festival. La diffusion du 8 juin ne sera pas le seul évènement orienté jeux vidéo et innovation de l'été 2023, et chaque gros éditeur devrait organiser sa propre soirée estampillée Summer Game Fest. Pour rappel, en 2022, la soirée officielle de la Summer Game Fest avait été le plus gros évènement de l'année, avec des annonces autour de Starfield, Call of Duty : Modern Warfare 2 et The Last of Us.