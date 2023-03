E3 2023 : le mythique salon du jeu vidéo est officiellement annulé

Ca sent la fin pour l'E3, après trois années d'éditions annulées ou seulement en version digitale, le plus grand salon du jeu vidéo au monde ne reviendra finalement pas en 2023.

Alors que 2023 devait marquer le retour de l'E3 après plus de trois années d'absence, elle sera finalement l'année de son enterrement. Aujourd'hui ReedPop et l'Entertainement Software Association (ESA) ont annoncé l'annulation complète et définitive de l'E3. Le salon du jeu vidéo ne renaîtra finalement pas de ses cendres cette année et semble parti pour une disparition pure et simple. Cette décision sobrement annoncée par un tweet sur le profil de l'évènement n'a pas été justifiée par les organisateurs mais l'on peut avoir la puce à l'oreille sur les raisons de cette disparition.

Les raisons de la chute du plus grand évènement vidéoludique au monde sont multiples, mais également intimement liées à la pandémie de coronavirus. Après trois années d'annulation de l'édition physique de la célèbre convention au Los Angeles Convention Center, l'évènement se devait de revenir en force en 2023, afin de prouver au monde sa pertinence à l'heure où les éditeurs de jeu vidéo s'ostrasicent de plus en plus les uns des autres. Car outre la crise sanitaire, c'est aussi une crise identitaire qui aura eu raison du salon aux trois E, puisque son absence prolongée a causé la floraison d'évènements propres à chaque éditeur depuis 2019. Plus faciles à organiser, moins coûteux, plus uniques, ces show organisés par les studios de développement ou les plus grands éditeurs du milieu se sont multipliés depuis 2019 et ont malheureusement prouvé l'obsolescence d'un salon aux proportions titanesques comme l'E3.

Et la preuve, ces dernières semaines ont été marquées par des annonces d'absence d'éditeurs majeurs au fameux E3 2023. Bethesda a annoncé son retrait de l'évènement il y a moins d'une semaine, ce qui nous faisait également douter de la présence de sa maison mère, l'immense Xbox, en juin prochain. Des rumeurs circulaient sur l'absence de Sony et de Nintendo qui ont d'ailleurs pris pour habitude de proposer leurs propres conférences Nintendo Direct et State of Play depuis trois ans, tandis qu'EA était connu pour son s'être acoquiné au concurrent direct de l'E3, la Summer Game Fest.

Car en effet, l'E3 souffrait de la montée en puissance de la Summer Game Fest depuis 2021. Ce festival organisé par l'influent Geoff Keighley avait l'avantage de pouvoir réunir toutes les conférences personnelles et digitalisées des éditeurs mentionnés plus haut, grâce à un format moins rigide que celui d'une convention d'une semaine, et compatible avec les nouveaux moyens de diffusion et d'organisation des studios. Là ou le tampon Summer Game Fest peut être appliqué à toute conférence d'éditeur organisée au cours de la période estivale, l'E3 restait figé dans une organisation physique et contraignante, abandonnée très vite d'ailleurs par Sony, Nintendo et les autres éditeurs majeurs. Plus que le coronavirus, c'est la pertinence qui aura eu raison du légendaire salon.

L'E3 2023 était prévu entre les 13 et 16 juin prochains au Palais des Congrès de Los Angeles mais sera en définitive annulé. Quant à l'avenir de l'évènement, rien n'est moins sûr. Alors que les conditions étaient enfin réunies pour un retour de l'E3 en force en 2023, le salon se retrouve déserté par ses plus grands exposants. Un coup dur pour son organisateur ReedPop qui compte débattre du futur de l'E3 dans les prochains mois.