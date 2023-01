E3 2023 : un salon sans Xbox, Sony et Nintendo ?

Alors qu'il fait son grand retour en édition physique pour la première fois depuis 2020, l'E3 risquerait bien de se faire sans les trois plus gros acteurs du monde vidéoludique.

[Mis à jour le 31 janvier 2023 à 11h00] C'est une nouvelles qui frappe durement le plus grand salon du jeu vidéo de l'histoire. Alors que 2023 devait marquer le retour en grande pompe de l'E3 au Palais des Congrès de Los Angeles, après quatre éditions annulées ou strictement diffusées en ligne, il semblerait qu'il soit snobé par Xbox, Sony et Nintendo. Une information que l'on doit à la rédaction d'IGN dont les sources confirment un immense coup dur pour le salon historique. Car l'E3 2023 devrait, si cette information se voyait confirmée, se débrouiller sans les trois plus gros acteurs du monde vidéoludique.

Pour commencer ces quelques lignes, il faut savoir que cette information n'a en aucun cas été confirmée par les trois principaux intéressés, ni par le salon de l'E3 lui-même, mais il semblerait que Nintendo, Sony et Xbox aient décidé d'éviter le salon de l'E3 2023. Les trois mastodontes du jeu vidéo auraient opté pour une organisation de leurs propres évènements, sous la forme de soirées de diffusion exclusivement réservées à leurs produits. On sait d'ailleurs déjà que Xbox et Bethesda ont prévu leur propre évènement et qu'il sera probablement inclus dans le programme de la Summer Game Fest 2023, le concurrent direct de l'E3 2023.

Malgré quelques mots de réassurance de Phil Spencer, directeur de Xbox, affirmant que son entreprise ferait "tout pour que l'E3 soit une réussite" en tant que membre de l'ESA (Entertainment Software Association) et fidèle supporter du salon, la présence du géant vert au Palais des Congrès de Los Angeles semble compromise. Il faut dire que la firme de Microsoft a récemment licencié en masse après avoir nié toutes les rumeurs de licenciements qui couraient sur la toile, et se pose en champion des affirmations en définitive erronées.

Si cette rumeur est confirmée en revanche, l'E3 pourrait prendre un coup dont il serait difficile de se relever. L'évènement a particulièrement souffert de problèmes d'organisation pendant la pandémie de coronavirus, et a connu de nombreux changements d'organisateur. Ajoutez à cela la montée en puissance de la Summer Game Fest qui concurrence directement le salon sur l'exclusivité de certaines révélations et vous aurez un cocktail commercial, organisationnel et concurrentiel qui aura peut être raison du légendaire salon aux trois E.

L'E3 2023 est prévu entre les 13 et 16 juin prochains au Palais des Congrès de Los Angeles. La bonne nouvelle, c'est que l'E3 a confirmé vouloir se réassocier avec "les éditeurs, les développeurs, les journalistes, les créateurs de contenu, les fabricants, les acheteurs et les propriétaires de licence" pour organiser l'édition de l'année prochaine. On assistera donc au retour de cette conférence légendaire au Los Angeles Convention Center, bien qu'une telle exposition sans Xbox, Nintendo ou Sony aurait un goût particulièrement étrange.

Pour l'instant, aucune autre date exacte n'a été confirmée pour les prochaines conférences de jeux vidéo en 2023. Restez connectés pour de plus amples informations, un peu plus tard au mois de mai.