Transphobie, boycotts... Hogwarts Legacy sous le feu de polémiques intenses

2023 sera sans aucun doute l'année d'Hogwarts Legacy. Mais si le succès du jeu ne fait aucun doute, il divise le net sur des sujets épineux. On vous explique tout.

[Mis à jour le 31 janvier à 12h30] Pour l'un des jeux les plus attendus de tous les temps, la campagne de promotion d'Hogwarts Legacy se confirme comme vraiment complexe. Le nouveau jeu d'Avalanche Software et de Warner Bros. Games est constamment sous le feu d'une intense polémique, divisant à la fois les fans de l'univers d'Harry Potter et de gaming sur les réseaux sociaux. Un fait plutôt étrange quand on considère les promesses de ce titre inédit, pourtant qualifié à la fois d'apologie de la transphobie pour certains, et de "bouclier anti-woke" pour d'autres. Deux attributs qui s'éloignent clairement de la portée intentionnelle du jeu, on vous explique pourquoi juste ci-dessous.

Hogwarts Legacy divise les foules sur Twitter et Reddit, certains appelant à un boycott complet du jeu, et d'autres revendiquant son achat comme un camouflet envers la cancel-culture. Une pétition serait d'ailleurs en train de parcourir le web (bien qu'elle soit totalement introuvable ndlr) et aurait recueilli plus d'un million de signature en appelant au boycott du jeu. Une situation extrêmement divisive et un fait totalement inédit dans l'histoire du jeu vidéo. Mais pourquoi Hogwarts Legacy est-il si polémique ?

Ces nombreux appels au boycott du RPG de Warner Bros Games tirent leur origine de l'impopularité croissante de J.K. Rowling, l'auteure milliardaire derrière les célèbres livres Harry Potter. Cette-dernière a en effet adopté des positions polémiques sur les personnes transgenre par l'intermédiaire de tweets douteux depuis quelques années. Elle s'est ainsi attirée les foudres des différentes communautés LGBTQIA+ pointant du doigt ses propos comme transphobes, et les applaudissements de divers groupes anti-woke, dont nul autre que Vladimir Poutine qui en fait contre son gré une icône contre la "cancel-culture". Les diverses sorties maladroites de la britannique sur Twitter ont d'ailleurs poussé une majorité des acteurs des films Harry Potter (dont Daniel Radcliffe, Rupert Grint et Emma Watson) à exprimer leur soutien aux communautés LGBTQIA+ et à se désolidariser de J.K Rowling.

Les promesses d'Hogwarts Legacy sont pourtant belles © Warner Games

Et dans les dommages collatéraux de cette lutte acharnée se trouve Hogwarts Legacy, malheureusement pour Warner Bros Games et Avalanche Software. Cette prochaine sortie est jugée trop connivente avec les idées de J.K. Rowling par une partie des groupes détracteurs de l'auteure, qui associent son achat à un soutien ouvert aux idées transphobes et homophobes et appellent massivement à son boycott. Une indignation qui a poussé Warner Bros Games à se détacher de Rowling et d'affirmer :

"J.K. Rowling n'est pas directement impliquée dans la création du jeu, bien que son extraordinaire corps d'écriture constitue la fondation de tous les projets du Monde des Sorciers. Nous ajoutons même qu'il sera possible, dans Hogwarts Legacy, d'utiliser des options inclusives, permettant la création de personnages trans. Nous allons rester concentrés sur le jeu que nous avons construit et sur l'excellent travail du studio Avalanche. Nous voulons que tous ceux qui aiment l'univers d'Harry Potter puissent aimer ces histoires et ces personnages."

Une position qui n'est pas parvenue à apaiser les tensions qui déchirent encore aujourd'hui Twitter et Reddit, puisque de nombreuses voix appellent encore les joueurs à ne pas acheter Hogwarts Legacy. Elles pointent également du doigt les liens entre les gobelins du monde des sorciers, antagonistes principaux du jeu, et les caricatures antisémites qui ont malheureusement fleuri au début du vingtième siècle. Si la position de J.K. Rowling sur ce second sujet inconfortable reste encore inconnue, son ouverte transphobie et la suspicion d'antisémitisme sont pour beaucoup des raisons suffisantes pour crier au boycott d'Hogwarts Legacy, malgré l'inclusion d'options transgenre dans le système de création de personnage du jeu.

C'est d'ailleurs ce qui a poussé le célèbre forum de discussion vidéoludique ResetEra a bannir toute conversation orientée autour du sujet. Le site s'est exprimé en affirmant qu'il ne souhaitait pas contribuer à fait que J.K Rowling "utilise son argent et son influence pour promouvoir des idées et une législation transphobes." Un coup dur pour le jeu qui se voit privé de l'un des plus grands forums de discussion au monde, et une preuve supplémentaire de l'influence néfaste des propos de l'auteure britannique, particulièrement virulents à l'approche de la sortie du jeu.

Pour de nombreux joueurs en revanche, il est injustifié d'associer les sorties pathétiques d'une auteure milliardaire sur des questions excédant largement son domaine de pertinence, et le travail d'un studio voué à proposer une expérience extrêmement ambitieuse et immersive à des millions de fans. Il est aussi hors de question de voir l'achat du jeu comme l'adoption d'une stance politique ou sociale, qu'elle soit "anti-cancel culture", ou transphobe. Pour beaucoup, il n'est question ici que de jeux vidéo, un avis derrière lequel il est difficile de ne pas se ranger.

Alors qu'il caracole depuis plusieurs semaines en tête des ventes sur la plateforme de jeu PC Steam, Hogwarts Legacy est encore et toujours au cœur d'une polémique intense. Suivant les appels au boycott en raison des positions plus que douteuses de J.K. Rowling sur les questions transgenres, de nombreux utilisateurs PC de la plateforme se sont attaqués à Hogwarts Legacy en tentant de le soumettre à un "review-bombing" avant même sa sortie. Pour rappel, le "review-bombing" est une pratique consistant en un afflux massif d'avis négatifs sur la page d'un jeu visant à décourager les éventuels acheteurs indécis. Sauf que cet exercice est possible uniquement lorsque le système de notation de Steam est ouvert au public, c'est à dire après la sortie d'un jeu.

Hogwarts Legacy sur Steam © Steam

C'est pourquoi les détracteurs d'Hogwarts Legacy ont employé une tout autre méthode ces derniers jours, employant le principe des "tags", ces petits adjectifs qui permettent à Steam de répertorier les jeux en fonction de leur contenu, qu'il s'agisse des simples mentions "FPS" "Multijoueur" "Monde-ouvert", aux plus complexes "Gore", "Horreur" voire même "Simulateur de génocide". Et vous l'aurez compris, les détracteurs d'Hogwarts Legacy, fermement déterminés à empêcher son succès, se sont acharné à appliquer des "tags" extrêmement peu ragoûtants à la future sortie de Warner Bros Games. "Seconde Guerre Mondiale", "NSFW", "Simulateur de Génocide", les tentatives d'étiquetage négatif ont été nombreuses, poussant Steam a faire un grand ménage parmi ces suggestions utilisateur, et à répertorier Hogwarts Legacy sous les bons critères.

Hogwarts Legacy sera disponible le 10 février prochain sur PC, PS5 et Xbox Series X|S.