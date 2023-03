Resident Evil 4 Remake : le jeu aux trois millions de ventes en deux jours

L'un des plus cultes épisodes de la série Resident Evil se voit offrir une nouvelle vie avec la sortie de Resident Evil 4 Remake. Un chef d'œuvre qui convainc autant le public que la presse.

Un petit retour en Espagne ça vous tente ? Le petit village de Los Illuminados n'attend que vous ! 2023 est la nouvelle 2005 en ce moment du côté de chez Capcom puisque le studio japonais nous sort une nouvelle fois l'un de ses plus gros succès de l'histoire. Resident Evil 4 Remake est disponible depuis quelques jours à peine et rencontre déjà un succès fou. Le jeu a déjà dépassé les trois millions d'exemplaires vendus toutes plateformes confondues en moins de deux jours, ce qui témoigne de la qualité de ce titre que l'on a eu la chance de tester en détail dans notre article juste ci-dessous. En tous cas, Capcom peut se satisfaire d'avoir remis au goût du jour avec brio l'un des plus mythiques jeux d'horreur de l'histoire.

Pour rappel, tout comme ses camarades Resident Evil 2 et Resident Evil 3, Resident Evil 4 est un remake de la célèbre sortie de 2005 de la franchise. On y retrouve Léon avec l'une des plus belles vestes en cuir que vous n'avez jamais vu, dans des environnements entièrement reconstruits sous RE Engine. On y retrouve toutes les étapes les plus mythiques des aventures de l'agent spécial en Espagne, y compris des combats de boss qui rappelleront quelques souvenirs à certains. Le jeu est disponible sur PC, PS5, PS4, Xbox One et Xbox Series.

​​​​​​​