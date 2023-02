Resident Evil 4 Remake : le projet à l'ambition démesurée de Capcom

L'un des plus cultes épisodes de la série Resident Evil se voit offrir une nouvelle vie avec la sortie de Resident Evil 4 Remake. Un nouveau chapitre qui sera clairement différent de son aîné.

[Mis à jour le 01 février 2023 à 10h54] Un petit voyage en Espagne ça vous tente ? Le petit village de Los Illuminados n'attend que vous ! Enfin cette perspective vous tentera un peu moins si vous vous rappelez de vos nuits d'effroi de 2005, plongés au cœur d'une horreur sans concessions en plein cœur de la campagne ibérique. Car oui, Resident Evil 4 est de retour, Capcom poursuivant sa politique de recréation des épisodes les plus marquants de la série Resident Evil, et surfant sur le succès des deux précédent remakes, Resident Evil 2 et 3. C'est donc désormais au quatrième épisode de la licence d'être remis au goût du jour par les équipes confirmées du studio japonais, équipes que les journalistes de Gameinformer sont allées rencontrer pour glaner quelques informations sur ce remake qui s'annonce profondément différent du jeu original.

Ce sont donc les équipes de Gameinformer qui ont eu la chance d'aller prendre en main les premiers chapitres de Resident Evil 4 au Japon, directement dans les bureaux de Capcom. Elles nous confirment que cette prochaine sortie est une nouvelle fois cruciale pour les équipes du studio qui nous ont déjà prouvé la qualité de leur développement dans deux remakes excellentissimes. Et là ou Resident Evil 2 et 3 s'éloignaient profondément de leurs aînés en proposant un gameplay profondément différents tout en reprenant les éléments clefs de l'horreur et de l'intrigue, Resident Evil 4 Remake ne dérogera pas à la règle. Bien que le titre original soit plus récent que Resident Evil 2 et 3, adoptant par exemple une caméra à la troisième personne, il subira le même traitement de modernisation que ses deux aînés.

Concrètement, Capcom prend des libertés par rapport au matériau original. Les premiers visuels du jeu nous montrent une ambiance plus sombre, moins grisâtre, avec des séquences d'horreur plus gores et globalement plus prononcées. Les séquences de combat seront elles aussi plus développées, offrant à Leon un arsenal bien plus développé et éliminant les QTE qui étaient la norme en 2005. Côté scénario, bien que l'on retrouve les lignes majeures qui ont fait le succès de l'intrigue de Resident Evil 4, Capcom a affirmé avoir pris quelques liberté pour moderniser une histoire bien connue et ainsi parvenir à surprendre les fans dans des séquences inattendues. Il conservera une structure linéaire même si les zones de la carte seront rassemblées en un vaste monde semi-ouvert. Côté visuel, on espère tout de même que ce remake conservera son léger côté western poussiéreux qui offrait à son horreur diurne une profondeur si perturbante.

Si vous souhaitez en apprendre plus, vous pouvez aller consulter le dossier complet de Gameinformer (en anglais).

Micromania vous propose de précommander l'édition Collector de Resident Evil 4 en utilisant le code "RAGNOROK". Cette version du jeu est dédiée à la Playstation 4 mais dispose d'une mise à niveau PS5 totalement gratuite. Cette édition Collector inclut :

SteelBook® + jeu

Code de téléchargement "Extra DLC Pack"

Soundtrack CD

Figurine de Leon S. Kennedy

Artbook

Carte spéciale

Boîte collector

Un trailer, un article blog, voilà ce que Sony nous a proposé pour annoncer Resident Evil 4. Comme on peut le voir dans ce trailer assez époustouflant, le jeu s'est entièrement refait une beauté. A noter que l'on parle bien ici d'un remake, et non d'un remaster. Capcom poursuit donc sa dynamique de nous reproposer des titres parmi les plus légendaires de sa collection. Après Resident Evil 2 et 3, c'est au tour du quatre de sortir de sa tombe pour perturber nos nuits. Un jeu que l'on retrouvera entièrement remodélisé et réadapté aux standards du gaming en 2023. Capcom s'est d'ailleurs exprimé sur ce nouveau projet :

"Encore une fois, notre jeu est développé pour atteindre les sommets du genre survival-horror en 2023, tout en préservant l'essence du jeu original. Notre objectif est de conserver le jeu familier aux fans de la série, tout en lui apportant une touche de fraîcheur. Pour ce faire, nous réimaginons l'histoire tout en conservant le cœur de sa réalisation, en modernisant les graphismes et en mettant à jour le gameplay"

En plus de nous fournir les premières images de Resident Evil 4 Remake, le State of Play nous offre aussi sa date de sortie. Le jeu arrivera dans les étalages des revendeurs le 24 mars 2023, et sortira aussi sur PC et Xbox Series. Un titre exclusivement réservé aux nouvelles générations de consoles, laissant malheureusement de côté les détenteurs de PS4 et d'Xbox One. On le retrouvera bien évidemment sur PC et sur Steam, comme ses prédécesseurs. Alors, prêts à partir à la rescousse de la fille du président des Etats-Unis dans les confins des sinistres campagnes espagnoles ?