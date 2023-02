PS5 Stock : la console disponible chez Sony ! Les offres de la semaine

La pénurie de consoles Playstation 5 semble se terminer bien que la console ne soit pas encore disponible partout en France. On vous aide à la trouver au meilleur prix sur le net et en boutique juste ci-dessous.

[Mis à jour le 1er février 2023 à 11h59] Console next-gen par excellence, la Playstation 5 a longtemps été victime de deux choses : son succès et le ralentissement de sa production. Résultat, elle a été l'un des produits les plus recherchés depuis sa sortie en novembre 2020, rendant son achat extrêmement compliqué voire impossible pour certains acheteurs. La bonne nouvelle c'est que la console est officiellement de retour, disponible sur plusieurs sites de vente à la fois pour la première fois de sa jeune histoire. On vous aide à la trouver au meilleur prix avec toutes les offres du jour, juste ci-dessous.

Aujourd'hui, c'est le retour de la PS5 sur le site officiel de Sony. La console y est disponible depuis plusieurs heures dans ce qui semble être une offre pérenne. Le constructeur rejoint donc la Fnac, Amazon et CDiscount sur la liste des vendeurs de console du jour, bien que la PS5 ne soit disponible que sur le site du géant américain pour l'instant. Nous vous avons répertoriés les sites vendant des consoles aujourd'hui dans la liste juste ci-dessous :

Sony (Digitale nue 449,99 €)

(Digitale nue 449,99 €) Fnac (Standard avec deux manettes et Ratchet & Clank Rift Apart 679,99 €)

(Standard avec deux manettes et Ratchet & Clank Rift Apart 679,99 €) Amazon UK (Standard God of War 539 £)

(Standard God of War 539 £) CDiscount (différents packs plus ou moins fournis)

Fabricant de la console, Sony a une place de choix dans la liste des revendeurs de Playstation 5. Organisant des ventes de console très suivies au plus fort de la pénurie, le géant nippon est aujourd'hui en tête de la liste des revendeurs de la console, juste devant Amazon. L'avantage de Sony réside d'ailleurs dans le fait que son site propose des ventes de console nues et pérennes, permettant de se défaire d'un pack comprenant un jeu ou un accessoire pas forcément désiré. Vous trouverez toutes les informations et offres sur le site de Sony.

La console est en stock chez Sony (Digitale nue 449,99 €)

Pack Console Sony PS5 Standard God of War Ragnarök Neuf à partir de 619,75 € Occasion à partir de 699,00 € Fnac 792,28 € 619,75 € Voir

Amazon 709,00 € Voir

Rakuten 784,90 € Voir

Darty 999,99 € Voir Rakuten 784,90 € 699,00 € Voir

C'est sur le site d'Amazon UK que l'on peut trouver la PS5 en ce moment, la console étant en rupture de stock sur Amazon.fr. Vous trouverez des packs PS5 + God of War pour 539 £, ce qui vous revient à environ 640 € en livraison. Une bonne option si vous comptiez mettre à jour votre configuration gaming. Pour l'instant, les ruptures de stock de la PS5 sont toujours récurrente sur les sites de vente en ligne, malgré l'annonce récente de la fin de la pénurie par Jim Ryan, le PDG de Sony Interactive Entertainment.

La console est en stock chez Amazon UK (pack God of War : Ragnarök 638 € avec livraison)

La Fnac est de retour sur le marché des PS5 avec de nombreuses ventes ces derniers jours. La marque jaune offre de nombreuses façon de se procurer la console, notamment en ligne via des ventes toujours assez éphémères (tant la console est populaire) ou en retrait en magasin où les stocks de Playstation 5 sont toujours plus nombreux. Aujourd'hui, pas de vente en cours sur le site du revendeur, mais nous ne pouvons que vous conseiller de vous rendre en boutique afin de trouver votre bonheur.

Une nouvelle fois, CDiscount est le seul vendeur français sur le web où trouver une PS5 en ce moment. L'entreprise propose des packs de console aux prix variables, allant de la simple combinaison PS5 + jeu + manette à des lots bien plus complets. Comptez entre 600 et 850 € pour ces offres ouvertes à tous les acheteurs. Pour rappel, le prix de vente de la PS5 est aujourd'hui de 550 € pour la version Standard et de 450 € pour la version Digitale. Un pack console + jeu + manette est normalement vendu par Sony à 619,99 €.

Tous les packs de PS5 disponibles chez CDiscount

Champion des ventes de particuliers à particuliers, Rakuten a longtemps été un site de choix pour les ventes de PS5 de seconde main. Un bon moyen de se procurer la console moyennant une tarification bien plus élevée aux pires moments de la pénurie ces dernières années. En ce moment, vous pourrez trouver des offres tout à fait pertinentes pour la console de Sony sur la plateforme de revente, qu'il s'agisse de produits neufs ou d'occasion. Voici les meilleures offres concernant la PS5 chez Rakuten.