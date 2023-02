Comment jouer à Hogwarts Legacy en avance grâce à l'accès anticipé ?

Bien qu'Hogwarts Legacy soit prévu pour le 10 février, il sera possible d'y jouer dès le 7 en accès anticipé. On vous explique comment faire.

[Mis à jour le 1er février 2023 à 16h46] Warner Bros. Games est de retour avec une sortie qui risque bien de rafler la mise en 2023. Hogwarts Legacy, le tant attendu open-world dans l'univers d'Harry Potter promet de plonger les joueurs dans une aventure aussi belle qu'ambitieuse, reprenant tout ce qui a fait le succès du genre ces dernières années et l'adaptant au fabuleux et immensément populaire Monde des Sorciers. Une histoire inédite qu'il sera possible de découvrir dès le 7 février en accès anticipé. On vous explique comment faire dans cet article.

C'est donc le 10 février prochain que les joueurs PC, PS5 et Xbox Series pourront découvrir Hogwarts Legacy. Une sortie attendue par des millions de fans qui auront également l'occasion de jouer au jeu dès le 7 février en accès anticipé. Pour ce faire, il vous faudra précommander l'édition Deluxe ou l'édition Collector du jeu, qui offrent toutes les deux 72 heures d'accès anticipé au jeu. Cette offre ne concerne bien évidemment que les joueurs next-gen pour l'instant. Pour rappel, vous trouverez l'édition Deluxe d'Hogwarts Legacy pour 84,99 € sur le Playstation Store pour les joueurs PS5, pour 84,99 € sur Xbox Series sur Amazon, et pour 69,99 € sur Steam.

Il ne vous aura pas échappé qu'Hogwarts Legacy possède non pas une, ni deux, mais bien trois dates de sortie différentes. Le jeu paraîtra en premier sur PC, PS5 et Xbox Series X|S, avant d'arriver sur PS4 et Xbox One début avril et sur Nintendo Switch fin juillet. Sur toutes les plateformes mentionnées, il existe une version Deluxe et une version Collector du jeu qui promettent toutes deux un accès anticipé au jeu au moment de sa sortie. Or, si la sortie du jeu sur PS4 et Xbox One ne fait aucun doute, ce qui implique que l'existence d'un accès anticipé au jeu sur ces plateformes est possible, la sortie d'Hogwarts Legacy sur Switch est extrêmement douteuse. Il faudra en tous cas que Warner Games et Avalanche Software trouvent des moyens d'adapter l'ambition de leur RPG aux capacités de la petite console hybride.

Hogwarts Legacy sera disponible le 10 février sur PC, PS5 et Xbox Series, le 4 avril sur PS4 et Xbox One et le 25 juillet sur Nintendo Switch.