Hogwarts Legacy, Octopath Traveler 2... Toutes les sorties jeu vidéo de février 2023

Après un mois de janvier relativement discret dans la catégorie jeux vidéo, voici venu le temps des mastodontes. Février et Mars s'annoncent tous deux comme des mois cruciaux côté sorties.

[Mis à jour le 1er février 2023 à 17h18] Après plus de trois années de pandémie, le monde du jeu vidéo relève la tête. Certains des projets les plus attendus du public sont prévus pour le premier semestre 2023, et le mois de février en connaît quelques uns. D'ici quelques semaines, les fans pourront se lancer dans le monde fantastique de Poudlard dans Hogwarts Legacy, parcourir le monde dans Octopath Traveler 2, replonger dans l'horreur de The Forest ou de Resident Evil 4, ou se confronter à l'original Atomic Heart. De quoi occuper nos longues nuits d'hiver manette ou souris en main. On fait le point sur les sorties jeu vidéo à venir juste ci-dessous.

Le mois de février est à surveiller de près pour tous les joueurs, puisqu'il sera celui de la sortie de l'un des jeux les plus attendus de ces dernières années : Hogwarts Legacy. Le RPG de Warner Games et Avalanche Software propose aux joueurs de vivre dans la peau d'un élève de Poudlard au XIXe siècle, dans un monde ouvert criant de réalisme et de détails. Une sortie qui s'approche de très près des rêves de nombreux fans des livres ou des films, leur donnant enfin une simulation immersive triple A. Si vous souhaitez en apprendre plus sur Hogwarts Legacy, n'hésitez pas à visiter notre article juste ci-dessus.

Hogwarts Legacy – 10 février 2023 – PC PS4 PS5 One Xbox Series Switch

– 10 février 2023 – PC PS4 PS5 One Xbox Series Switch Atomic Heart – 21 février 2023 – PC PS4 PS5 One Xbox Series

– 21 février 2023 – PC PS4 PS5 One Xbox Series Blood Bowl 3 – 23 février 2023 – PC PS4 PS5 One Xbox Series Switch

– 23 février 2023 – PC PS4 PS5 One Xbox Series Switch Company of Heroes 3 – 23 février 2023 – PC

– 23 février 2023 – PC Sons of the Forest – 23 février 2023 – PC

– 23 février 2023 – PC Octopath Traveler II – 24 février 2023 – PC PS4 PS5 Switch

Le mois de mars sera extrêmement chargé pour les joueuses et les joueurs, avec la sortie de nombreux projets extrêmement ambitieux, à l'image du MMO The Day Before et du jeu de combat Wo Long : Fallen Dynasty. Il sera aussi le moment de découvrir pour la première fois Skull and Bones, le projet reporté de nombreuses fois par Ubisoft Singapour. Mais les yeux du public seront rivés sur la sortie de Star Wars : Jedi Fallen Order, le jeu d'action et d'aventure de Respawn Entertainment qui prend la suite de Fallen Order.

The Day Before - 1er mars 2023 - PC

- 1er mars 2023 - PC Resident Evil 4 Remake – 3 mars 2023 – PS5

– 3 mars 2023 – PS5 The Last of Us Remake – 3 mars 2023 – PC

– 3 mars 2023 – PC Wo Long : Fallen Dynasty – 3 mars 2023 – PC PS4 PS5 One Xbox Series

– 3 mars 2023 – PC PS4 PS5 One Xbox Series Skull and Bones – 9 mars 2023 – PC PS5 Xbox Series

– 9 mars 2023 – PC PS5 Xbox Series Bayonetta Origins : Cereza and the Lost Demon – 17 mars 2023 – Switch

Une licence fait un retour inattendu dans le monde des vivants au mois d'avril 2023, et elle risque de vous surprendre dans votre sommeil. Dead Island 2 est prévu pour le 28 avril prochain, un retour aux sources du genre survival-horror avec une touche d'humour difficile à ne pas apprécier. Portée une nouvelle fois par Deep Silver, cette suite nous promet quelques belles d'heures d'action en coopération, quelques centaines de zombies sur la côte ouest américaine, et quelques dizaines d'armes à construire et à améliorer. Quoi de mieux pour commencer le printemps ?

Meet Your Maker – 4 avril 2023 – PC PS4 PS5 One Xbox Series

– 4 avril 2023 – PC PS4 PS5 One Xbox Series Horizon Forbidden West Burning Shores DLC – 19 avril 2023 – PS5

– 19 avril 2023 – PS5 Dead Island 2 – 28 avril 2023 – PC PS4 PS5 One Xbox Series

– 28 avril 2023 – PC PS4 PS5 One Xbox Series Star Wars Jedi Survivor – 28 avril 2023 – PC PS5 Xbox Series

Nommé jeu le plus attendu de l'année 2023, The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom est un évènement à lui tout seul. Les yeux du monde entier seront rivés sur cette sortie directement issue des studios de Nintendo, et qui compte s'aligner sur le succès de son célébrissime prédécesseur : The Legend of Zelda : Breath of the Wild. Nintendo nous offre donc la suite de son plus populaire open-world à ce jour, et un second argument de poids dans la guerre permanente des consoles de salon. Tears of the Kingdom sera disponible le 12 mai 2023.

The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom – 12 mai 2023 – Switch

– 12 mai 2023 – Switch Suicide Squad : Kill the Justice League – 26 mai 2023 – PC, PS5, Xbox Series

Pour la fin du premier semestre 2023, les joueurs pourront retrouver deux licences qui leur ont bien manqué ces dernières années. Blizzard mène la danse avec la sortie de l'immense Diablo 4, attendu depuis près d'une décennie pour prendre la succession d'un Diablo 3 largement critiqué. Il s'agira d'un moment clef dans l'histoire du studio confrère d'Activision, depuis longtemps sous le regard des critiques voire même de la justice pour ses choix douteux en matière de monétisation en jeu, ou même en matière d'équipes de management. D'un autre côté, ce sont les joueurs et les joueuses PS5 qui pourront profiter de l'une des sorties les plus importantes de l'univers Sony, avec l'arrivée le 22 juin du mastodonte Final Fantasy XVI.