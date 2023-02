Nouvelle carte et nombreux changements, la saison 2 de Warzone 2 dévoilée

Pour tenter de stopper l'hémorragie de joueurs chronique de Warzone 2.0, Activision et Infinity Ward présentent une nouvelle carte pour la saison 2 de leur Battle Royale.

[Mis à jour le 2 février 2023 à 10h26] Après avoir atteint pas moins de 25 millions de joueurs au moment de son lancement, Warzone 2.0 n'a jamais arrêté de perdre des fans. Qu'il s'agisse de nombre de viewers sur Twitch ou tout simplement de joueurs, le Battle Royale n'a pas réussi à répéter l'exploit de son prédécesseur et souffre de problèmes d'équilibrage qui plombent profondément son gameplay. C'est pourquoi, Infinity Ward compte sur une saison 2 riche pour relever son jeu, et nous présente peu à peu l'ensemble des nouveautés qu'elle contiendra. Aujourd'hui, c'est une nouvelle carte Résurgence qui fait son entrée dans le Battle Royale : Ashika Island.

Les premières images de la nouvelle carte de Warzone 2

Ashika Island sera donc la nouvelle carte de Warzone 2.0, intégrant le jeu en même temps que la saison 2 de Warzone 2. Cette nouvelle carte que l'on peut remarquer pour son style traditionnel japonais, sera le point clef du mode Résurgence qui fait son retour dans le Battle Royale. Pour rappel, le mode Resurgence est un mode légèrement plus casual que le Battle Royale classique puisqu'il intègre des mécaniques de résurrection pendant la partie. Cette révélation a également été l'occasion pour les équipes du studio de présenter l'étendue des changements techniques qui sont prévus pour le gameplay du jeu.

Quand sort la saison 2 de Warzone 2 ?

Warzone 2 saison 2 débutera officiellement le mercredi 15 février 2023. La saison 2, prévue à l'origine pour le 1er février, a été repoussée pour différentes raisons selon les mots d'Activision : "La Saison 2 de Warzone sera lancée le 15 février prochain. Les équipes de notre studio se concentrent actuellement sur des améliorations de qualité de vie en jeu et divers autres changements positifs pour nos joueurs. La saison 2 inclus du nouveau contenu, avec le retour de Résurgence et une nouvelle carte à taille réduite pour Warzone 2. Les parties classées sont aussi de retour ainsi que de nouvelles cartes multijoueur, de nouveaux modes de jeu, de nouvelles armes et bien plus."

La saison 2 de Warzone 2 arrivera le 15 février prochain © Activision

Quelles seront les nouveautés de la saison 2 de Warzone 2 ?

Vous l'aurez compris, Activision a parfaitement compris le mécontentement latent des joueurs et des créateurs de contenu liés à Warzone 2 et Modern Warfare 2, et compte proposer un riche éventail de contenu inédit avec l'arrivée de la prochaine saison. En jeu, cela se traduit par diverses additions et changements, dont les systèmes de colis et de Goulag vivement critiqués par les joueurs. De nouvelles armes, modes de jeu et opérateurs rejoindront le contenu du Battle Royale, et on peut notamment citer le mode Résurgence qui fera son grand retour en jeu aux côtés d'une nouvelle carte à taille réduite. Un mode Hardcore devrait aussi faire son apparition au cours de la saison 2 dans Modern Warfare 2, proposant une expérience plus prenante aux joueurs du multijoueur (moins de points de vie, moins d'informations sur l'HUD) et il se pourrait que cette addition fasse sa transition dans Warzone 2 sous la forme d'un nouveau mode de jeu.