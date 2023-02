Apex Legends mobile : EA annonce l'arrêt du jeu, les joueurs en colère

Apex Legends Mobile, c'est fini. Electronic Arts a annoncé l'arrêt des services du jeu mobile et l'impossibilité pour les joueurs de se faire rembourser. Un coup dur pour Respawn, comme pour les joueurs.

[Mis à jour le 3 février 2023 à 17h01] Quand on nous avait annoncé que l'un des Battle Royale les plus populaires de l'histoire allait faire son arrivée sur mobile, il y avait de quoi se réjouir. Apex Legends, reconnu universellement pour son unicité et la qualité de son gameplay, est paru sur IOS et Android l'été dernier, entraînant tout une myriade de joueurs sur les petits écrans. Souvent, ce nouveau jeu était comparé en bien à son aîné, notamment en raison de sa myriade de modes de jeu, de légendes, et sa monétisation souvent moins agressive que celle de la version PC et consoles. Seulement, à la surprise générale, Electronic Arts a annoncé l'arrêt complet et imminent du jeu, par l'intermédiaire de sa filiale Respawn Entertainment.

C'est par une note de blog que le développeur derrière Apex Legends mobile a annoncé son retrait de l'App Store et du Google Play Store. C'est donc la peine capitale pure et simple pour ce Battle Royale paru il y a moins de sept mois, et condamné à fermer le 1er mai prochain. Selon les propres mots de Respawn: "Après un démarrage réussi, le contenu d'Apex Legends Mobile est tombé en dessous des attentes de notre studio en termes de qualité, de quantité et de cadence. C'est pour cette raison qu'après avoir travaillé pendant des mois avec notre partenaire de développement que nous avons pris la décision mutuelle de stopper les services de notre jeu mobile." Une décision qui vient à n'en pas douter d'Electronic Arts qui a considéré que les retours sur investissements apportés par le jeu n'étaient pas suffisant pour justifier son existence.

Malheureusement pour les joueurs, l'éditeur a aussi affirmé qu'aucun remboursement de joueurs ne serait prévu dans les prochains mois. Le jeu a d'ores et déjà fermé ses achats virtuels et seuls les joueurs possédant des crédits en jeu peuvent les dépenser, bien qu'acheter des produits cosmétiques dans un jeu condamné semble clairement dénué de sens. EA prend donc une position stricte et brutale là où de nombreux jeux annulés avaient décidé de rembourser les joueurs pour leurs achats virtuels. Bien entendu, cette décision a engendré la colère des joueurs encore investis dans le jeu. Devant tant d'indignation, EA a dirigé les plaignants vers les services de remboursement de l'App Store et de Google Play, délégant le problème à Google et Apple.

Si vous souhaitez vous faire rembourser pour des achats en jeu, il faudra donc que vous effectuiez une réclamation auprès de l'une ou de l'autre plateforme d'applications. Sur l'App Store, les conditions sont assez claires, suivez ce guide pour effectuer une réclamation. Côté Google Play, il vous faudra tout d'abord vérifier que votre demande entre dans les critères de remboursement de la plateforme. Or, le remboursement d'achat en jeu est valable pendant 48 heures. Mais il sera difficile d'imaginer que l'App Store ou Google Play remboursent l'intégralité de vos achats sur Apex Mobile si EA et Respawn ne s'en chargent pas eux-mêmes.