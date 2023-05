Star Wars Jedi Survivor : Respawn réussit son pari, les notes de la presse

Cal Cestis est de retour pour une nouvelle aventure dans Jedi Survivor. Un second chapitre qui fait encore mieux que son aîné selon la presse spécialisée, et que l'on pourra retrouver sur PS5, Xbox Series et PC ce vendredi.

Un nouveau chapitre s'ouvre dans l'univers Star Wars. Après Fallen Order, Respawn Entertainment s'attaque au second volet de son histoire Star Wars Jedi. Survivor reprend l'épopée de Cal Cestis dans un Empire Galactique naissant, une fuite permanente qui le transporte une nouvelle fois aux quatre coins d'une Galaxie sous l'emprise de Palpatine. De quoi séduire des millions de fans, d'autant plus qu'il semblerait que Respawn ait une nouvelle fois fait du bon travail.

Une nouvelle fois Respawn Entertainment a fait fort pour cette nouvelle sortie qui a très vite séduit la presse spécialisée. Sur Metacritic, le jeu culmine à 86/100, une note plus qu'excellente pour ce second volet qui dépasse ainsi son aîné (79/100) et semble faire mieux dans tous les domaines. Pour de nombreux journaux, c'est la consécration. La licence des jeux Star Wars Jedi a enfin trouvé son univers et son style de gameplay avec ce deuxième chapitre. Pour JVC (17/20), il est même "parvenu à nous restituer l'essence même de Star Wars, de l'ambiance à l'ambition, en passant par un casting de personnages haut en couleur".

Côté presse anglophone, le jeu fascine également énormément. Pour IGN, c'est une véritable consécration (9/10) : "Star Wars Jedi: Survivor takes what Fallen Order achieved and wall-runs with it, then double-jumps and air-dashes straight into an epic lightsaber battle." Une formulation originale que l'on peut traduire par "Star Wars Jedi : Survivor prend tout ce que Fallen Order avait réussi à faire et court sur les mur avec, puis fait un double saut pour arriver directement dans un combat épique au sabre laser." En bref, le jeu fait encore mieux que son prédécesseur.

Destructoid, référence dans l'évaluation de jeu vidéo, a offert la note de 9/10 à Star Wars Jedi : Survivor. Chris Carter accorde le statut de jeu "superbe", et affirme son plaisir lors de ses sessions de jeu. Survivor a même selon lui réussi à retirer d'une certaine partie de son gameplay la stérilité que l'on pouvait ressentir dans Fallen Order, notamment lors des sessions de platforming et de combat. Seule interrogation du journaliste, les performances du jeu qui laissent à désirer même sur PS5. Voici un lien vers sa critique.

Pour l'instant, peu de séquences de gameplay pour Star Wars Jedi : Survivor mais de nombreuses images de synthèses nous offrant quelques idées sur l'intrigue de ce nouveau volet. On retrouve Cal en tant que l'un des fugitifs les plus recherchés de l'Empire Galactique dans une aventure qui le portera aux confins de la Galaxie. De nouvelles actions en combat et de nouveaux personnages sont aussi à attendre dans cette suite tant attendue, dont la sortie a malheureusement été repoussée à la fin avril 2023.

Sorti en novembre 2019 sur PC, PS4 et Xbox One, Star Wars Jedi : Fallen Order s'est vite imposé comme un incontournable dans la catégorie des jeux Star Wars, mais aussi des jeux tout court. Avec son histoire prenante, ses acteurs et son scénario de haut niveau, mais surtout son gameplay à la fois dynamique, accessible et satisfaisant, Fallen Order est vite devenu la clef de voute du succès actuel de la célèbre franchise de science-fiction sur le terrain des jeux vidéo. Il a aussi été l'occasion pour Respawn Entertainment de prouver sa capacité à maîtriser les "jeux Star Wars" et à s'imposer comme chouchou incontesté d'Electronic Arts, aux dépends de DICE, coincé avec les massacres qu'ont été Battlefront 2 et Battlefield 2042.