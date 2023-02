A quelle heure jouer à Hogwarts Legacy en accès anticipé ?

Le jeu le plus attendu de l'année sera disponible dans quelques heures en accès anticipé. Hogwarts Legacy possède deux sorties différentes, on vous explique comment y jouer le plus tôt possible.

[Mis à jour le 6 février 2023 à 09h41] L'un des jeux les plus attendus de ces trois dernières années va bientôt faire sa première apparition dans nos salons et salles de jeu. Hogwarts Legacy fête sa sortie en fanfare en offrant aux détenteurs de son édition Deluxe une première sortie en accès anticipé dès ce mardi 7 février. Une période de 72 heures pour se lancer dans ce RPG en open-world dans l'univers d'Harry Potter avant tout le monde. Dans cet article, nous faisons le point sur la sortie mondiale d'Hogwarts Legacy, son accès anticipé, et tous les horaires et informations essentielles sur son univers.

L'accès anticipé d'Hogwarts Legacy débutera le 7 février prochain, et possède deux heures de lancement différentes que vous jouiez sur console ou sur PC. Ce lancement concerne les détenteurs des éditions Deluxe et Collector du jeu.

PS5/Xbox Series : mardi 7 février à 00h00

mardi 7 février à 00h00 PC : mardi 7 février à 19h00

Pour les joueurs ayant précommandé l'édition Standard du jeu, la date de sortie officielle est fixée au vendredi 10 février. Encore une fois, les horaires de disponibilité du jeu varient selon votre plateforme de jeu.

PS5/Xbox Series : vendredi 10 février 00h00

vendredi 10 février 00h00 PC : vendredi 10 février à 19h00

Pour pouvoir lancer Hogwarts Legacy dès le 7 février prochain, il faut nécessairement participer à son accès anticipé. Pour ce faire, il n'y a pas cinquante solutions différentes, vous devez posséder l'édition Deluxe ou Collector du jeu. Ces deux éditions vous offrent des cosmétiques en jeu en plus d'un accès anticipé de 72 heures, débutant le 7 février à minuit pour les joueurs console, et à 19h00 pour les joueurs PC. Pour rappel, vous trouverez l'édition Deluxe d'Hogwarts Legacy pour 84,99 € sur le Playstation Store pour les joueurs PS5, pour 84,99 € sur Xbox Series sur Amazon, et pour 69,99 € sur Steam.

Il ne vous aura pas échappé qu'Hogwarts Legacy possède non pas une, ni deux, mais bien trois dates de sortie différentes. Le jeu paraîtra en premier sur PC, PS5 et Xbox Series X|S, avant d'arriver sur PS4 et Xbox One début avril et sur Nintendo Switch fin juillet. Sur toutes les plateformes mentionnées, il existe une version Deluxe et une version Collector du jeu qui promettent toutes deux un accès anticipé au jeu au moment de sa sortie. Or, si la sortie du jeu sur PS4 et Xbox One ne fait aucun doute, ce qui implique que l'existence d'un accès anticipé au jeu sur ces plateformes est possible, la sortie d'Hogwarts Legacy sur Switch est extrêmement douteuse. Il faudra en tous cas que Warner Games et Avalanche Software trouvent des moyens d'adapter l'ambition de leur RPG aux capacités de la petite console hybride.

Hogwarts Legacy sera disponible le 10 février sur PC, PS5 et Xbox Series, le 4 avril sur PS4 et Xbox One et le 25 juillet sur Nintendo Switch.