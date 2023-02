A quelle heure jouer à l'accès anticipé d'Hogwarts Legacy sur PC ?

Hogwarts Legacy est disponible depuis quelques heures sur Xbox Series et PS5, tandis que les joueurs PC attendent patiemment de pouvoir découvrir cette aventure inédite.

[Mis à jour le 7 février 2023 à 09h50] Avalanche et Warner Games semble avoir été à la hauteur du challenge avec leur tout nouveau Hogwarts Legacy. Le jeu rassemble des notes excellentes dans les médias spécialisés, salué pour ses graphismes de haute volée, son amour évident pour la franchise Harry Potter et la qualité de son gameplay. En ce moment, ce sont les joueurs console qui peuvent découvrir l'accès anticipé du jeu, tandis que les joueurs Steam et Epic Games prennent leur mal en patience avant ce soir. On fait le point sur toutes les dates et horaires des sorties d'Hogwarts Legacy sur PS5, Xbox Series et PC.

Pour participer à l'accès anticipé d'Hogwarts Legacy vous devrez posséder l'édition Deluxe du jeu, vous offrant le seul moyen de jouer au jeu 72h avant sa sortie. C'est le 7 février que l'on pourra enfin découvrir l'étendue de ce monde ouvert, et ce à des horaires différents en fonction de votre plateforme de jeu. Les joueurs console pourront d'ailleurs profiter d'Hogwarts Legacy pas moins de 19 heures avant leurs camarades sur PC.

PS5/Xbox Series : mardi 7 février à 00h00

mardi 7 février à 00h00 PC : mardi 7 février à 19h00

Pour tous les autres joueurs, ceux possédant l'édition Standard du jeu, la sortie d'Hogwarts Legacy est prévue pour le vendredi 10 février prochain. Encore une fois, la sortie sur consoles et pc du nouveau titre d'Avalanche Software possède des horaires différents en fonction de votre plateforme. Les joueurs consoles pourront découvrir le jeu pour la première fois dans la nuit de jeudi à vendredi à minuit précisément, tandis que les joueurs pc devront attendre 19h supplémentaires pour y jouer le vendredi 10 à 19h00 heure de Paris.

PS5/Xbox Series : vendredi 10 février 00h00

vendredi 10 février 00h00 PC : vendredi 10 février à 19h00

Pour jouer à Hogwarts Legacy en accès anticipé, il vous faudra obligatoirement posséder la version Deluxe ou Collector du jeu. En plus d'avantages cosmétiques, cette version légèrement plus onéreuse que celle du jeu de base vous promet 72 heures d'accès anticipé au jeu. Concrètement, ce sont les joueurs possédant la version Deluxe qui pourront commencer à découvrir Hogwarts Legacy dès le mardi 7 février à minuit. La version Deluxe d'Hogwarts Legacy est vendue : 84,99 € sur le Playstation Store pour les joueurs PS5, pour 84,99 € sur Xbox Series sur Amazon, et pour 69,99 € sur Steam.

Il ne vous aura pas échappé qu'Hogwarts Legacy possède non pas une, ni deux, mais bien trois dates de sortie différentes. Le jeu paraîtra en premier sur PC, PS5 et Xbox Series X|S, avant d'arriver sur PS4 et Xbox One début avril et sur Nintendo Switch fin juillet. Sur toutes les plateformes mentionnées, il existe une version Deluxe et une version Collector du jeu qui promettent toutes deux un accès anticipé au jeu au moment de sa sortie. Or, si la sortie du jeu sur PS4 et Xbox One ne fait aucun doute, ce qui implique que l'existence d'un accès anticipé au jeu sur ces plateformes est possible, la sortie d'Hogwarts Legacy sur Switch est extrêmement douteuse. Il faudra en tous cas que Warner Games et Avalanche Software trouvent des moyens d'adapter l'ambition de leur RPG aux capacités de la petite console hybride.

Hogwarts Legacy sera disponible le 10 février sur PC, PS5 et Xbox Series, le 4 avril sur PS4 et Xbox One et le 25 juillet sur Nintendo Switch.