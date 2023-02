Quelle maison choisir dans Hogwarts Legacy ?

Hogwarts Legacy vous plonge dans la peau d'un nouvel étudiant à Poudlard. Evidemment, cela implique un petit passage par le célèbre Choixpeau.

En vous plongeant dans la peau d'un jeune sorcier ou d'une jeune sorcière découvrant son potentiel à quinze ans, Hogwarts Legacy réalise complètement le rêve d'une immense partie des fans du Monde des Sorciers. Cette petite fantaisie, c'est à vous de la réaliser, en découvrant tous les recoins de Poudlard et de ses alentours, toutes les incantations et sorts disponibles, et en vous familiarisant avec vos camarades de classe et vos professeurs. Mais avant tout cela, vous serez amenés à choisir votre maison. Gryffondor, Serdaigle, Poufsouffle et Serpentard vous tendent les bras, tandis que le Choixpeau vous murmure à l'oreille. Mais au fond, quelle maison choisir ?

Le choix repose sur vos épaules

Hogwarts Legacy ne s'est pas éloigné des règles de l'univers des sorciers. Le Choixpeau joue un rôle très évident dans la sélection de votre maison, en vous posant les bonnes questions, mais ce sera ultimement à vous de décider où poser vos valises pour les trois années qu'il vous reste à Poudlard. Par ailleurs, on peut saluer l'effort d'Avalanche Software d'avoir intégré un petit quizz à cette séquence, permettant d'orienter les indécis vers l'une des quatre familles de la célèbre école. Mais le choix repose à la fin uniquement sur vos épaules.

Gryffondor : Bravoure (rouge et or)

Serdaigle : Curiosité (bleu et argent)

Poufsouffle : Loyauté (jaune et noir)

Serpentard : Ambition (vert et argent)

Avant de vous lancer dans votre aventure, il faut que vous sachiez quelles seront les implications du choix d'une maison particulière dans Hogwarts Legacy. Pour commencer, il faut savoir que l'impact du choix de votre maison ne modifie pas profondément l'histoire principale du jeu, mis à part quelques lignes de dialogues ça et là. Le jeu compte proposer à tous les étudiants une aventure à la fois unique et similaire, et il n'est pas question de fournir des avantages à telle ou telle maison. Les différences entre les quatre familles reposent sur :

Des couleurs d'uniforme différentes qui influencent celles de votre équipement

Une salle commune spécifique

Des dialogues différents

Des présentations aux élèves de 5e année de votre maison plus tôt dans la partie

Il vous faudra donc prendre ces facteurs en compte lors de votre conversation avec le Choixpeau, notamment celui du style, car il est toujours important dans un RPG.

Pourquoi rejoindre Gryffondor ?

En définitive, outre la Salle Commune de votre maison, que vous visiterez assez rarement dans votre partie, et les couleurs de votre uniforme, ce sont vraiment les personnages à rencontrer qui changent votre expérience de jeu. Bien entendu, l'histoire d'Hogwarts Legacy est bien ficelée et vous fera rencontrer tous les élèves de votre âge, indifféremment de leur maison. Mais certaines personnes seront plus présentes dans votre aventure si vous choisissez Gryffondor par exemple. On peut notamment parler de Garreth Weasley, neveu de la sous-directrice Professeur Weasley, et ancêtre du célèbre Ronald Weasley, et de Nellie Oggspire, et Cressida Blume. Vous serez aussi en compagnie de la petite prodige de votre génération, Natasi Onai, et compagnon d'importance dans votre aventure.

Pourquoi rejoindre Serpentard ?

Du côté de Serpentard, ne vous attendez pas à une maison peuplée de dizaines de Drago Malefoy. Les élèves de la maison du serpent sont aussi agréables que leurs camarades des autres maisons, faisant plutôt preuve d'origines souvent illustres et d'une ambition à toute épreuve. Vos camarades seront Ominis Gaunt, Imelda Reyes, et Sebastian Sallow. Ce-dernier possède une histoire assez complexe et engageante, que vous aurez l'occasion de découvrir au fur et à mesure de votre partie. Il vous accompagnera notamment dans votre club de duels et dans d'autres aventures. A noter que la Salle Commune de Serpentard est située sous le Lac Noir, un petit plus pour la Maison.

Pourquoi rejoindre Serdaigle ?

Maison célébrant l'intelligence et la curiosité, Serdaigle est en théorie le refuge des petits génies qui préfèrent la maîtrise totale de la magie à sa puissance pure. La Maison de l'Aigle vous permettra de rencontrer Duncan Everett Clopton, Samantha Dare, et Amit Thakkar. Ce dernier vous accompagnera dans des quêtes secondaires et vous fera souvent sourire par ses sorties loufoques et passionnées. Votre Salle Commune possède un accès direct sur le Grand Escalier et vous demandera bien évidemment de résoudre des énigmes pour entrer.

Pourquoi rejoindre Poufsouffle ?

Poufsouffle se place au même niveau que ses concurrentes. Son gros point positif réside dans ses couleurs jaunes et noires, et surtout son emblème du blaireau. Si le style de vos vêtements vous importe, sachez que les couleurs de Poufsouffle ont tendance à mieux synergiser avec l'équipement que vous trouverez dans vos aventures. La Salle Commune de Poufsouffle est de loin la plus originale, proposant des espaces confortables à côté des cuisines des elfes de maison, et affichant des plantes par dizaines. Vous y rencontrerez les agréables Adelaide Oakes, Authur Plummly, et Lenora Everleigh, ainsi que Poppy Sweeting qui possède une quête secondaire centrale dans l'histoire.