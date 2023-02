Arriver à Poudlard en cinquième année n'est pas toujours facile, surtout lorsque l'on doit choisir sa maison en quelques minutes. Peut-on changer de maison dans Hogwarts Legacy ?

Acclamé par le public et la critique, Hogwarts Legacy est en passe de réaliser un début d'année parfaire. Il faut dire que le jeu permet à de nombreux fans de réaliser leur rêve et de rejoindre la prestigieuse école de Poudlard. Mais le petit twist, c'est que Poudlard vous accueille en tant que cinquième année, directement parti pour votre examen des B.U.S.E., et vous obligeant à rejoindre l'une des quatre Maisons du château. Que vous ayez choisi Gryffondor, Serdaigle, Poufsouffle ou Serpentard n'a pas de réel impact sur le déroulement de l'histoire, seulement sur votre style vestimentaire, votre Salle Commune et vos camarades de classe les plus récurrents. Seulement voilà, parfois on fait le mauvais choix.

Comment changer de Maison dans Hogwarts Legacy ?

Bien que la question ne se soit jamais réellement posée dans les livres ou les films Harry Potter, il est possible qu'un joueur d'Hogwarts Legacy regrette son choix sur le tabouret du Choixpeau. Malheureusement pour lui, il est impossible de changer de Maison dans Hogwarts Legacy. Votre seule solution serait de recréer un personnage et de recommencer votre aventure. Mais pas de panique, comme nous vous le disions dans l'introduction de cet article, votre Maison n'influence pas réellement le déroulement de votre aventure, outre la couleur de votre équipement. Vous pourrez d'ailleurs tout à fait utiliser les Sortilèges Impardonnables en dehors de Gryffondor et de Serpentard.