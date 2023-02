Comment débloquer les Sombrals, balais et Hippogriffes dans Hogwarts Legacy ?

Le monde d'Hogwarts Legacy est vaste et extrêmement beau. Seulement, le parcourir à pied ou en voyage rapide peut être ennuyant. Voici comment débloquer le vol dans Hogwarts Legacy.

Si vous avez joué à de nombreux jeux en monde ouvert, vous faites probablement partie de l'une des deux catégories de joueurs suivantes ; soit, vous vous précipitez sur la quête principale pour profiter du scénario pleinement, soit vous vous lancez dans une complétion à 100% du jeu, trophées et quêtes secondaires inclus. Dans les deux cas, vous aurez remarqué qu'Hogwarts Legacy ne vous offre pas tout de suite de monture, et vous propose en premier lieu de découvrir Poudlard et ses alentours à pied ou en voyage rapide. Or, le jeu possède trois moyens clairs de vous permettre de vous déplacer plus rapidement, et dans les airs. On vous explique comment débloquer les balais, Hippogriffes et Sombrals dans Hogwarts Legacy.

​​​​​Comment débloquer les balais dans Hogwarts Legacy ?

Si vous avez écumé tous les alentours de Poudlard en tentant de trouver un moyen d'enfin approcher les Hippogriffes ou les Sombrals, ou même de mettre la main sur un balais à Pré-au-Lard, vous avez vite du constater que la tâche était compliquée. En effet, pour accéder au vol dans Hogwarts Legacy, il vous faut tout simplement progresser dans la quête principale jusqu'à arriver à la quête nommée "Le Choucas" ou "Jackdaw" en anglais. Une fois la quête terminée, le professeur Kagawa vous proposera de participer aux classes de vols. Vous y apprendrez à chevaucher un balais et pourrez alors commencer à parcourir le monde d'Hogwarts Legacy par les airs.

Note : Vous trouverez des plateformes de vol un peu partout sur la carte dans des endroits assez surprenants, faciles à repérer depuis les airs. N'hésitez pas à descendre de votre monture et activer ces plateformes en vous tenant dessus ou en lançant un Incendio.

Comment débloquer les Sombrals et les Hippogriffes dans Hogwarts Legacy ?

Un balais c'est bien, mais on lui préfèrera tout de même un Sombral ou un Hippogriffe, surtout lorsque l'on possède les DLCs de l'édition Collector du jeu. Pour débloquer les Sombrals et les Hippogriffes dans Hogwarts Legacy, vous devrez compléter les quêtes optionnelles de Natsai Onai. La petite prodige de Gryffondor vous partagera sa fascination des bêtes et une fois la quête complétée, vous donnera l'option de chevaucher ces merveilleux destriers. Car sans rire, les Hippogriffes et les Sombrals sont extrêmement rapides. Veillez à bien consulter votre courrier en jeu pour régulièrement interagir avec la jeune sorcière.