Dans votre exploration du château de Poudlard, vous aurez probablement croisé des portes griffonnées de symboles étranges. On vous explique comment ouvrir les portes d'Arithmancie dans Hogwarts Legacy.

Poudlard est un endroit vaste, vénérable et surtout très mystérieux. Des ses quatre fondateurs au directeur actuel, Phineas Nigellus Black, des siècles et des siècles de magie pas toujours très nette ont façonné ses couloirs, ses caves et ses fondations, offrant aux élèves des défis à relever permanents. Dans Hogwarts Legacy, il y en a un qui a dû probablement vous faire vous arracher les cheveux. Ce sont les portes d'Arithmancie. Alors oui, il est vrai que cette matière a tout des mathématiques du monde des sorciers, n'en déplaise à un certain Harry Potter, mais elle recèle quelques secrets qui vous permettront d'obtenir des objets plus tôt dans votre partie. On vous explique comment ouvrir les portes d'Arithmancie dans Hogwarts Legacy.

Reconnaissables entre mille par leurs symboles circulaires mathématiques et animaliers, ces portes parsèment Poudlard de leurs énigmes mathématiques. Et le fait est que vous avez l'option de les ouvrir dès le début du jeu en vous rendant... en cours d'Arithmancie. En effet, juste sous la Salle de Divination, là où vous pouvez vous rendre en Poudre de Cheminette en suivant l'image juste ci-dessous, vous trouverez un passage en bois vous emmenant vers l'une des premières portes d'Arithmancie du jeu. A droite de cette porte se trouve un tableau de classe et juste à droite de ce tableau, vous trouverez le guide d'étude de l'Arithmancie. Cette petite page vous sera très utile pour déchiffrer les portes d'Arithmancie.

La Salle de Divination © LinternauteJV

Vous trouverez le guide d'Arithmancie non loin de la classe de Divination © LinternauteJV

Pour ceux qui sont pressés © LinternauteJV

Une fois le guide en poche, aucune porte ne peut vous résister. En effet, les combinaisons pour l'ouvrir sont extrêmement simples. La valeur écrite au centre de chaque cercle correspond à la somme des trois symboles qui l'entourent. Associez chaque symbole à son chiffre, faites une soustraction, et vous aurez le symbole qu'il vous faut. Activez les bons symboles dans les serrures à côté et le tour est joué !