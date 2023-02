Soluce Hogwarts Legacy : tous nos guides et astuces pour bien débuter

Hogwarts Legacy a séduit la presse les les joueurs par la profondeur de son univers et de son gameplay. Seulement, il existe quelques astuces qu'il est préférable de connaître avant de vous lancer en jeu.

Avec son solide 86/100, Hogwarts Legacy s'est imposé comme l'un des meilleurs RPG en monde ouvert de ces dernières années. Il est vrai que le jeu propose une expérience totalement inédite, reprenant le meilleur de l'univers des sorciers pour l'adapter dans une quête épique au début du XXe siècle. De quoi satisfaire les érudits de l'univers des sorciers, tout comme les néophytes qui souhaitent enfin découvrir cet univers fantastique à travers un jeu vidéo triple A. Dans les deux cas, jouer à Hogwarts Legacy demande quelques petites préparation, notamment en raisons de mécaniques arrivant assez tardivement dans le jeu. Pour vous aider dans vos trois premières années à Poudlard, nous vous avons préparé quelques guides et astuces.

Quelle maison choisir dans Hogwarts Legacy ?

Toujours au centre des débats entre les fans d'Harry Potter, l'appartenance à l'une des quatre Maisons de la prestigieuse école, et son impact sur votre personnalité. Hogwarts Legacy fait les choses très bien dans son propre univers :

Petits puzzles répartis aux quatre coins de Poudlard, les portes d'Arithmancie peuvent pourtant être ouvertes dès le début du jeu. On vous explique comment faire :

N'arrivant que relativement tard dans la campagne du jeu, les montures et le vol sont des aspects essentiels du gameplay d'Hogwarts Legacy. On vous explique où et comment les débloquer :

Paroxysme de la cruauté dans le Monde des Sorciers, les Sortilèges Impardonnables sont bien présents dans Hogwarts Legacy. On vous explique où et comment les débloquer, à vos risques et péril :

