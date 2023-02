​​​​​​Comment accéder à la Salle sur Demande dans Hogwarts Legacy ?

La Salle sur Demande est un petit paradis au sein de l'immense château de Poudlard. C'est aussi votre base dans Hogwarts Legacy. On vous explique comment y accéder.

L'endroit le plus mystérieux dans Poudlard n'est pas la Chambre des Secrets, non, hors de question de s'aventurer près d'un immense Basilic, c'est bien entendu la Salle sur Demande. Cette petite pièce située au septième étage du Château est l'un des points clefs d'Hogwarts Legacy. Vous pourrez y faire pousser vos plantes, y concocter des potions et y conserver des animaux à la manière d'un certain Norbert Dragonneau. Mais ce n'est pas tout, vous pourrez aussi la personnaliser à votre guise et adapter votre environnement à vos désirs. La bonne nouvelle, c'est que notre rédaction a réussi à accéder à cette pièce mystérieuse, on vous explique comment faire.

Le système de progression d'Hogwarts Legacy est assez simple, votre personnage doit suivre une ou plusieurs quêtes principales et compléter à sa guise les quêtes secondaires pour progresser dans l'histoire. Si les premières vous permettront de débloquer certains éléments de gameplay, elles constituent aussi la trame principale du jeu, et attention à ne pas progresser trop vite pour ne pas gâcher son plaisir. D'autant que les quêtes secondaires du jeu, notamment les excursions avec vos camarades de classe, peuvent vous permettre d'obtenir certaines techniques essentielles comme le vol à dos de Sombral ou d'Hippogriffe. Pour ce qui est de la Salle sur Demande, on entre dans la première catégorie. Accéder à la pièce magique ne requiert qu'une progression dans les quêtes principales, jusqu'à obtenir la fameuse quête : "La Salle sur Demande". Cette quête n'apparaitra qu'après la complétion de la quête "Tomes et Tribulations." Complétez "La Salle sur Demande" et vous gagnerez accès à votre petite base en jeu. Cette quête vous demandera d'interagir avec le professeur Weasley et Peek, qui vous apprendront trois sorts de Conjuration à n'utiliser qu'à l'intérieur de la Salle sur Demande.

Quelles sont les particularités de la Salle sur Demande ?

La Salle sur Demande est tout bonnement et simplement, votre base dans Hogwarts Legacy. Vous pouvez y accéder directement depuis le petit icône Soleil au dessus de votre carte de Poudlard. Dans la Salle sur Demande, vous pourrez concocter des potions et faire pousser des plantes, le tout grâce à différents équipements que vous pourrez acheter à Pré-au-Lard dans la boutique de livres à l'entrée du village. Gardez d'ailleurs vos galions au cours de votre partie car les schémas des objets à conjurer dans votre Salle sur Demande sont onéreux.