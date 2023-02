Dans Hogwarts Legacy, l'argent de tombe pas du ciel. Pour devenir le plus riche des sorciers, il vous faudra ouvrir les coffres à œil dans le jeu. On vous explique comment faire.

Parmi les nombreux secrets et défis qui parsèment le monde d'Hogwarts Legacy, il y en est quelques uns qui peuvent sembler intrigants. Outre les portes d'Arithmancie qui peuvent effrayer dans un premier temps, on retrouve aussi les "coffres à œil" un peu partout dans Poudlard et Pré-au-Lard. Ces petites monstruosités peuvent en réalité bien vous aider dans votre début de partie, notamment lorsque vos Galions sont rares. Seulement, pour les ouvrir, il faut une technique bien spéciale. On vous explique comment ouvrir ces "coffres à œil" dans Hogwarts Legacy, juste ci-dessous.

Comment ouvrir les coffres à œil dans Hogwarts Legacy ?

L'avantage de ce petit tutoriel, c'est qu'il risque d'être très court. En effet, pour ouvrir les coffres à œil, il vous faudra utiliser le sortilège de Désillusion. Ce petit sortilège vous permet de vous dissimuler des yeux inquisiteurs de ces petites créatures et d'ainsi aller tranquillement cueillir tout ce qu'ils contiennent. Vous obtiendrez le sortilège de Désillusion en progressant dans l'histoire, notamment lorsque Sebastian Sallow et vous même vous rendrez pour la première fois dans la section interdite de la Bibliothèque de Poudlard. Une fois le sortilège appris, parcourez le château et Pré-au-lard pour trouver ces petites bestioles qui vous donneront à chaque ouverture 500 Galions.