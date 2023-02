Comment gagner de l'argent rapidement dans Hogwarts Legacy ?

Être un sorcier talentueux c'est bien, être un sorcier riche c'est mieux. L'argent fait partie intégrante du gameplay d'Hogwarts Legacy, une bonne raison pour vous expliquer comment ammasser des Galions rapidement.

Si vous avez déjà joué quelques heures à Hogwarts Legacy, vous aurez remarqué que le jeu possède une économie assez rude. Les différentes améliorations à acheter pour votre balais ou votre Salle sur Demande sont extrêmement onéreuses, et même la botanique ne vous épargne pas avec les tarifs assez incroyables des différentes plantes et graines à acheter. En bref, il vaut mieux être Harry Potter que Ron Weasley dans le monde des sorciers, et pouvoir se reposer sur un énorme tas de Galions dans votre coffre 713 de Gringotts. Afin de vous aider à devenir un sacré sorcier-entrepreneur, nous vous avons rassemblé quelques conseils et astuces sur l'argent dans Hogwarts Legacy.

Comment gagner de l'argent dans Hogwarts Legacy ?

Hogwarts Legacy comprend, comme tous les RPG en monde ouvert modernes, deux pans majeurs de son gameplay. Le premier est son scénario, vous forçant à progresser dans une histoire assez linéaire et dirigée, le second est l'exploration. Le monde des sorciers comprend de nombreux secrets à découvrir, et il vous faudra prendre le temps de vous balader à pied ou en balais dans les campagnes écossaises pour en comprendre tous les mystères. Et ça tombe bien puisque le premier point de ce guide est bien entendu, l'exploration rigoureuse. Hogwarts Legacy prend le parti de dissimuler des coffres et des bourses un peu partout dans son monde ouvert, alors n'hésitez pas à utiliser TRES souvent le sortilège Revelio pour littéralement voir lesdites caches à travers les murs. Vous pourrez ainsi rassembler des dizaines d'objets d'équipement qu'il vous faudra absolument conserver pour les revendre dans les boutiques à travers le monde.

Mais vous l'aurez remarqué, ramasser des dizaines de bourses ou des écharpes vous donnant 30 ou 60 Galions pièce ne va pas beaucoup faire avancer le schmilblick. C'est pourquoi nos amis d'Avalanche Software ont glissé quelques petits puzzles à résoudre pour augmenter votre capital. On parle notamment des "coffres à œil", ces petits monstres contiennent chacun 500 Galions, et ce qui tombe bien c'est qu'on vous explique comment les ouvrir dans notre guide juste ci-dessous. L'autre puzzle fortement associé à votre compte bancaire magique sont les portes d'Arithmancie. Ces portes incontournables dans Poudlard renferment des petits trésors en objets ou en Galions. Et encore une fois, on vous explique comment les ouvrir dans notre autre article ci-dessous.

Alors en résumé, pour devenir riche dans Hogwarts Legacy, nous vous conseillons de suivre ces points :