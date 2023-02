Nintendo nous gratifie de ses premières annonces de l'année dans un Nintendo Direct de plus de quarante minutes ce soir. On vous explique comment le regarder en direct.

Nintendo n'a pas été l'éditeur le plus présent ces derniers mois, profitant d'une forme de trêve hivernale bien méritée avant l'arrivée des cadors du premier semestre 2023. Et par cadors on parle des immense sorties de la firme nipponne à venir, à savoir Octopath Traveler 2 et surtout The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom. Dire que la suite de Breath of the Wild est très attendue est un euphémisme aujourd'hui puisqu'il s'agit et s'agira toujours du jeu qui a porté la Nintendo Switch là ou elle se trouve aujourd'hui (à la deuxième marche du podium des consoles les plus vendues de l'histoire). Dans ce contexte, une conférence Nintendo Directe est extrêmement bienvenue. Ce qui tombe bien c'est que Nintendo a prévu plus de quarante minutes de show sur ses prochaines sorties ce mercredi. On fait le point sur cet évènement juste ci-dessous.

Quand et comment visionner la conférence Nintendo Direct aujourd'hui ?

La conférence Nintendo Direct de ce mercredi sera centrée autour des prochains jeux Nintendo du premier semestre 2023. On y retrouvera probablement des images de Tears of the Kingdom et des nouvelles d'Octopath Traveler 2, mais aussi d'une myriade d'autres petits bijoux encore dans les tiroirs de l'éditeur japonais. Le show est prévu pour ce mercredi 8 février à 23h00 (heure française) et vous pourrez le visionner en direct depuis la page YouTube officielle de Nintendo. Vous avez aussi l'option de regarder ce Nintendo Direct juste ici :

Mais attention, Nintendo pourrait aussi ne pas aborder le sujet de Tears of the Kingdom, réservant tout une émission future sur le prochain Zelda. L'un des sujets les plus importants de la journée risque aussi d'être Metroid Prime 4, ce jeu fantôme dont plus aucune nouvelle n'est apparue depuis plusieurs années, et dont les précommandes viennent d'être annulées par Amazon. Affaire à suivre de près.