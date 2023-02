Ecran noir sur Hogwarts Legacy ? On vous explique comment régler les crashs

Hogwarts Legacy est enfin disponible sur PC, mais semble faire preuve de problèmes récurrents. Entre autres, on retrouve un écran noir au démarrage et divers crashs. On vous explique comment régler ces problèmes.

Acclamé par la critique et les fans, Hogwarts Legacy est disponible sur PC depuis quelques jours. Le jeu propose une histoire inédite reprenant avec brio l'univers des sorciers, le tout dans un monde extrêmement réaliste. Malheureusement, avec la qualité graphique du jeu viennent aussi des exigences techniques vis à vis de votre PC, en sachant que le jeu est extrêmement, mais vraiment extrêmement, gourmand. Dans certains cas, bien que votre PC réponde aux recommandations techniques des équipes d'Avalanche Software, Hogwarts Legacy est victime de crashs, et surtout d'un écran noir au lancement. On vous donne toutes nos solutions pour remédier à ces problèmes.

Comment régler l'écran noir au lancement d'Hogwarts Legacy ?

Problème le plus commun sur toutes les configurations, Hogwarts Legacy qui se lance, affiche les avertissements dédiés aux personnes souffrant d'épilepsie, et reste complètement bloqué sur un écran noir. Que vous lanciez le Gestionnaire des Tâches (Ctrl+MAJ+Echap) ou que vous fermiez le jeu à la main, rien n'y fait, l'application ne répond plus. Et bien figurez-vous que la solution à ce problème est toute simple.

Hogwarts Legacy règle systématiquement ses shaders au lancement du jeu, un procédé qui peut s'avérer très long. Dans certains cas, la barre de progression de ce processus ne s'affiche pas. D'où votre impression d'un crash ou d'un écran noir. En réalité, si vous voyez un écran noir après les avertissements sur l'épilepsie, laissez votre application faire le travail. Les shaders s'installeront en fond et vous pourrez lancer votre jeu.

Comment régler les crashs d'Hogwarts Legacy ?

Si vous avez tenté la solution ci-dessus sans résultat, vous voici lancé de le procédé classique de résolution des problèmes d'un jeu. Cette suite de solution est souvent la même d'une plateforme de jeu à l'autre, et nous vous recommandons de suivre les étapes suivantes dans l'ordre :