L'argent est un problème épineux dans Hogwarts Legacy. Heureusement, Avalanche a dissimulé des coffres à œil dans tout Poudlard et ses aventures pour vous assurer un revenu constant. On vous aide à les ouvrir.

Hogwarts Legacy n'a pas le système monétaire le plus gratifiant de l'histoire du jeu vidéo. Souvent, vos explorations minutieuses à grands coups de Revelio ne vous permettent de ramasser que quelques dizaines de Galions ça et là. Seulement, si vous avez déjà un peu parcouru les couloirs de Poudlard ou les alentours de Pré-au-Lard, vous avez pu croiser des grands coffres qui vous regardent d'un œil circonspect. Ces coffres, que l'on va appeler coffres à œil par souci de simplicité, renferment chacun une somme d'argent capable de vous donner un gros coup de pouce dans votre aventure. Voici comment les ouvrir.

Comment ouvrir les coffres à œil dans Hogwarts Legacy ?

L'avantage de ce petit tutoriel, c'est qu'il risque d'être très court. En effet, pour ouvrir les coffres à œil, il vous faudra utiliser le sortilège de Désillusion. Ce petit sortilège vous permet de vous dissimuler des yeux inquisiteurs de ces petites créatures et d'ainsi aller tranquillement cueillir tout ce qu'ils contiennent. Vous obtiendrez le sortilège de Désillusion en progressant dans l'histoire, notamment lorsque Sebastian Sallow et vous même vous rendrez pour la première fois dans la section interdite de la Bibliothèque de Poudlard. Une fois le sortilège appris, parcourez le château et Pré-au-lard pour trouver ces petites bestioles qui vous donneront à chaque ouverture 500 Galions.

​​​​​​​Hogwarts Legacy est disponible depuis le 7 février dernier sur PC, Xbox Series et PS5.