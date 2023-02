Nintendo Direct 2023 : Tears of the Kingdom, Metroid... Les infos à ne pas rater

2023 sera une année extrêmement importante pour Nintendo avec l'arrivée de Zelda : Tears of the Kingdom, Octopath Traveler 2 et bien d'autres. De quoi donner du grain à moudre à la première présentation Nintendo Direct de l'année.

Pendant plus de quarante minutes de show, Nintendo nous a dévoilé ses plans pour le premier semestre 2023. Il faut dire que l'entreprise japonaise a du pain sur la planche ces prochaines semaines avec deux énormes sorties : Octopath Traveler 2 et The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom. Mais au delà de ces deux mastodontes, l'éditeur compte également capitaliser sur le cycle de vie de ses jeux déjà parus, avec de nombreux DLC, des jeux jouables dans le Nintendo Online ou son Extension Pass, et des remasters de titres légendaires à découvrir juste ci-dessous.

Vous pouvez voir le replay du Nintendo Direct de ce mois de février 2023 depuis la page YouTube officielle de Nintendo. Vous avez aussi l'option de le revoir juste ici :

Quels jeux ont été présentés au Nintendo Direct ?

On va commencer par la fin aujourd'hui car Nintendo a bien évidemment réservé les annonces croustillantes pour la dernière partie de son show. C'est bien évidemment sur The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom que tout le monde a eu les yeux rivés avec un nouveau trailer d'histoire qui nous a présenté un peu plus en détail le scénario de cette suite à Breath of the Wild. On y retrouve des images extrêmement impressionnantes de cette aventure inédite ou l'on retrouve Link une nouvelle fois aux prises avec un mal ancestral tentant de de détruire Hyrule. Notre aventurier devra secourir la princesse Zelda, au cours d'un périple encore assez énigmatique, qui l'emmènera dans les cieux, la nouvelle destination centrale de ce nouvel épisode. Bien entendu, le jeu est toujours prévu pour le 12 mai 2023.

Côté nouveautés, les annonces du Nintendo Direct ont été extrêmement nombreuses. Ce sont tout un tas de petites licences qui feront leur retour dans les prochains mois. On peut notamment parler du Professeur Layton qui fait un retour inespéré dans le monde des vivants. Après quelques tentatives de comeback ratées avec, entre autres, le tristement célèbre L'Aventure Layton : Katrielle et la Conspiration des millionnaires, notre enquêteur au grand chapeau arrive enfin sur Nintendo Switch. On le retrouvera dans sa nouvelle aventure Professor Layton and The New World of Steam qui nous a été présentée par un court trailer.

Enfin, la troisième majeure annonce concerne l'arrivée imminente de Metroid Prime Remastered sur le Nintendo Store. Le célèbre FPS de la licence Metroid est une nouvelle fois au centre des attentions près de vingt ans après sa sortie, avec une version entièrement revue pour la Nintendo Switch. Les joueurs vétérans comme les néophytes pourront profiter de ses contrôles mis à jour et de ses graphismes entièrement adaptés à la haute définition. La bonne nouvelle, c'est que le jeu est d'ores et déjà disponible sur le Nintendo Store. Parmi les autres annonces, on pourra retenir l'arrivée d'une collection de jeux Gameboy Advance dans le catalogue de l'Extension Pass du Nintendo Online. De quoi rappeler de bons souvenir aux plus anciens joueurs d'entre nous.

En addition, nous avons aussi eu l'occasion d'avoir des nouvelles de quelques jeux plus modestes. Les informations de ce Nintendo Direct ont aussi couvert la sortie d'Octopath Traveler 2, qui est d'ailleurs d'ores et déjà disponible en démo sur le Nintendo Store. Un bon moyen de découvrir les premières pages de cette aventure qui risque rentrer directement dans la catégorie des classiques. Pikmin 4 a aussi fait une apparition et sortira le 21 juillet 2023, tout comme Fashion Dreamer annoncé pour 2023.