Sony dévoile sa nouvelle manette DualSense Hogwarts Legacy

Grande nouveauté dans le monde Playstation 5, Hogwarts Legacy rencontre un succès monstre. Sony a d'ailleurs dévoilé sa nouvelle manette DualSense au thème du Monde des Sorciers.

Si vous avez un peu suivi l'actualité ces derniers jours, il est un petit jeu Harry Potter qui est en train de faire des ravages. Une nouveauté tout droit sortie des studios d'Avalanche Software et de Warner Bros. Games, qui a su se faire une place dans le monde très concurrentiel des open-world RPG. Le jeu est disponible depuis quelques jours en accès anticipé, tandis que sa sortie est officiellement fixée au 10 février prochain, le tout sur Xbox Series, PC et PS5. C'est d'ailleurs la dernière plateforme des trois qui nous intéresse aujourd'hui avec la sortie de la manette Dualsense Hogwarts Legacy.

Cette manette ne sera vendue pour l'instant qu'au Royaume Uni et uniquement sur le site de Playstation. Si vous souhaitez passer le cap et tenter de vous faire livrer cette manette collector, vous pouvez vous rendre à cette adresse à partir du vendredi 10 février prochain dès 11h00. A voir si Sony décide ou non d'appliquer le tarif de base de ses manettes de Playstation 5 à cette nouvelle création qui, pour parler franchement, a de quoi séduire n'importe quel fan d'Harry Potter.