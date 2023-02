Quand et à quelle heure jouer à la saison 16 d'Apex Legends ?

Après plus de trois mois de saison 15, Apex passe dans une nouvelle ère avec l'arrivée de sa saison 16. Un patch qui apportera de profonds changements au gameplay du Battle Royale.

Cela fait un peu plus de quatre ans qu'Apex Legends s'est imposé comme un incontournable du Battle Royale. Et là où ses concurrents directs, Warzone et PUBG ont totalement remanié leur formule ou sont en préparation d'une nouvelle sortie, la création de Respawn reste assez immuable. Le jeu possède toujours d'immenses qualités qui peinent malheureusement à cacher certains de ses défauts les plus visibles, notamment dans son système de matchmaking déséquilibré et son combat faiblard contre les cheaters. Résultat, Apex souffre d'une petite perte de vitesse ces derniers temps, surtout après une saison 15 à rallonge qui aura duré plus de trois mois. Il était donc nécessaire pour Respawn de fournir aux joueurs de bonnes raisons de se relancer dans ce Battle Royale à la saveur si particulière, et ces bonnes raisons arrivent dès le 14 février prochain avec la saison 16 du jeu : Festivités.

Quand et à quelle heure sort la saison 16 d'Apex Legends ?

La saison 16 d'Apex Legends est un immense patch qui va modifier profondément le gameplay du FPS. Elle sera disponible dès le mardi 14 février à 19h00, heure française. On pourra y retrouver le nouveau système de classes du jeu, séparant les 23 légendes en groupes équipés de passifs inédits, Pathfinder et Wraith voyant la longueur de leurs ultimates doublées, et un sacré nerf des légendes à scan puisque Seer et Bloodhound se voit changés entièrement. Si vous souhaitez consulter en détail tous les changements de la saison 16 d'Apex Legends, retrouvez les dans notre article juste ci-dessus.