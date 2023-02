Apex Legends : date de sortie, classes, armes... La saison 16 en détails

La saison 16 d'Apex Legends apporte avec elle de nombreux changement, tellement que l'on pourrait presque nommer ce nouveau patch comme le chapitre 2 du Battle Royale. On fait le point juste ci-dessous.

[Mis à jour le 13 février 2023 à 11h20] Après la victoire de TSM aux championnats du monde d'Apex il y a quelques jours, on pouvait sentir un air de renouveau dans la communauté Apex Legends. Après trois mois d'une saison 15 presque pénitentiaire pour les joueurs comme pour les pros, Respawn a enfin annoncé toutes les nouveautés qui ont construit sa prochaine saison : Festivités. Ce seizième chapitre dans l'un des plus compétitifs Battle Royale aujourd'hui compte reforger une expérience de jeu vue et revue, et proposer aux joueurs de nouveaux moyens de débuter, de s'améliorer, et tout simplement de jouer. On vous explique tout juste ci-dessous.

Alors que la deuxième partie du split de parties classée est déjà bien avancée, Respawn nous a enfin présenté la saison 16 d'Apex Legends. Revelry devrait arriver le 14 février prochain, une date qui coïncide avec les habitudes de Respawn Entertainment, qui a tendance à mettre en ligne chaque nouvelle saison les mardis aux alentours de 19 h, heure française.

La saison 16 sera pour Respawn le moment de continuer d'approfondir sa formule de matchmaking afin de proposer des parties plus équilibrées à ses joueurs. Le studio a déjà affirmé mettre en place certaines nouvelles solutions qui devraient être déployé courant 2023. Le split de parties classées reprendra de zéro sur Olympus ou Canyon des Rois. Et une nouvelle légende devait rejoindre le combat, et selon de récentes fuites, il aurait dû s'agir de Ballistic.

Un changement de taille dans cette saison Festivités est la refonte complète du système de classes du jeu. Les 23 légendes seront désormais réparties en cinq classes bien distinctes : éclaireur, contrôleur, assaut, flanker et support. Chacune de ces classes obtiendra un passif universel entre les différentes légendes. Les support pourront par exemple crafter les bannières de leurs camarades même après la fin de leur délai d'expiration :

Support (Lifeline, Loba, Gibraltar, Newcastle) : peuvent crafter des bannières dans les crafteurs même après expiration de la bannière. Possèdent des caisses spéciales comprenant des objets de soin.

Assaut (Fuse, Maggie, Ashe, Bangalore, Revenant) : peuvent ouvrir des caisses spéciales comprenant des accessoires pour leurs armes.

Flanker (Mirage, Pathfinder, Valkyrie, Horizon, Octane, Wraith) : peuvent voir quel est l'objet le plus important dans un colis quand il tombe du ciel.

Eclaireur (Crypto, Bloodhound, Seer, Vantage) : peuvent utiliser des centres de commande pour connaitre la position des ennemis sur la carte pendant 30 secondes.

Contrôleur (Catalyst, Caustic, Wattson, Rampart) : peuvent utiliser des balises de scan pour trouver la position de la prochaine zone.

Une nouvelle mécanique de poids. © Respawn

Une nouvelle arme arrive avec la saison 16, il s'agit de la Nemesis, un tout nouveau fusil d'assaut à balles énergétiques et à forte cadence de tir. L'arme devrait tirer en rafales et on l'attend bien entendu entre les mains des joueurs manette. On sait aussi désormais que le mode Team Deathmatch ou Match à mort par équipes fera son entrée permanente dans le jeu, ayant bénéficié du travail fourni par les modes Contrôle et Arène. Ce-dernier va d'ailleurs malheureusement disparaître définitivement du jeu.

Vous pouvez en apprendre plus sur la saison 16 d'Apex Legends sur le site officiel de Respawn.

Bien qu'Apex Legends dispose déjà de son propre système d'anticheat sous la forme d'Easy AntiCheat, certaines discussions du côté d'Electronic Arts sont arrivées à nos oreilles quant à un approfondissement prochain des mesures de protection des joueurs. Ce changement, que l'on a longtemps cru arriver sous la forme d'Hyperion, un logiciel protégeant les applications contre toute influence logicielle extérieure (y compris les Strikepacks et les Cronus), se fera finalement sous la forme d'un tout nouvel anticheat dit "kernel", c'est à dire agissant à la base de Windows. Employé avec succès par Valorant, cette solution pourrait bien permettre de réduire la diabolique croissance du nombre de cheaters sur Apex Legends récemment, et même empêcher les utilisateurs de Strikepacks et de Cronus d'utiliser leurs outils de contrôle de recul ou de tir rapide, à la manière de Fortnite. Ces changements pourraient arriver dans les prochains mois.

Il avait été demandé dès la sortie du jeu en 2019, le crossplay a finalement été implémenté sur Apex Legends en octobre 2020, et est depuis actif par défaut sur toutes les plateformes. Il n'affecte pas vos parties en solo, mais définit le type de joueurs que vous rencontrez lorsque vous jouez en escouade avec vos amis. Si vous êtes tous sur la même plateforme, les joueurs en face de vous devraient en majorité utiliser la même console. Si vous êtes sur des consoles différentes, vos lobbys seront peuplé d'un mix de joueurs issus de différentes plateformes. Les joueurs console peuvent éventuellement désactiver le crossplay dans les options du jeu.