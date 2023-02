Test Hogwarts Legacy : choixpeau bas à Avalanche Software

Pour la première fois dans l'histoire de la franchise Harry Potter, le monde des sorciers se voit offrir un RPG en open-world à gros budget. Un succès commercial sans aucun doute, mais le jeu vaut-il vraiment le coup ?

L'univers d'Harry Potter a bercé des millions de fans de ses histoires à la fois originales et si familières, instiguant dans tous les ados de la génération Y le rêve de pouvoir un jour découvrir Poudlard et manier une baguette. Aujourd'hui, cette fantaisie peut être réalisée avec la sortie d'Hogwarts Legacy. Cette nouveauté issue des studios d'Avalanche Software et de Warner Games nous propose un monde ouvert gros budget pour la première fois dans l'histoire de la franchise Harry Potter. De quoi rassembler unilatéralement les fans, surtout lorsque ce jeu est d'une qualité non discutable. Voici notre test d'Hogwarts Legacy.

Une ode au Monde des Sorciers et à ses fans

Le premier point qu'il serait nécessaire de spécifier, c'est qu'un jeu vidéo comme Hogwarts Legacy s'adresse à différents types de public. Warner Games et Avalanche Software se devaient de proposer une expérience agréable et accessibles aux profanes de l'univers des sorciers, satisfaire les attentes des joueurs réguliers de RPG en open-world et, pour finir, créer un monde digne des exigences des fans les plus férus de la saga Harry Potter. Trois différents axes avec lesquels il n'est pas forcément facile de jongler pour construire un jeu solide, que l'on peut définir par accessible, rigoureux et suffisamment complexe pour ne pas être ennuyant.

Et sur cet aspect d'équilibre, impossible de ne pas saluer la performance des studios d'Avalanche. Le monde d'Hogwarts Legacy respecte au millimètre les fondements du monde des sorciers, reprenant parfois ses détails les plus infimes et étendant, souvent avec brio, certains aspects encore inexplorés de son univers. Les Potterheads les plus exigeants pourront se satisfaire d'y retrouver Poudlard repris dans ses moindres recoins, des lieux et des objets associés aux références les plus obscures des livres ou des films, mais aussi et surtout certaines réponses aux questions jusqu'alors inexplorées par le travail de J.K Rowling et de Warner. Comme par exemple la question de la magie à l'international ou celle des liens entre le monde des sorciers et celui des moldus.

Poudlard comme vous ne l'avez jamais vu © Warner

Un univers extrêmement bien bâti

A cela, il faut ajouter un facteur essentiel à la construction d'Hogwarts Legacy : proposer une histoire originale et développer un monde suffisamment engageant pour l'accueillir. Et une nouvelle fois sur ce point, Avalanche fait mouche. La représentation de Poudlard et de ses alentours, et plus globalement de l'Ecosse, est stupéfiante de justesse. Tous les paysages sont à couper le souffle, des cimes des montagnes aux lits des rivières, en passant par des villages de sorciers extrêmement pittoresques. Notons quand même que les performances du jeu sur PC sont, pour l'instant, ridiculement faibles.

Encore une fois, Avalanche a fait le bon choix de situer son histoire à la fin du XIXe siècle, puisqu'en vérité c'est une période qui convient extrêmement bien au monde bâti par J.K. Rowling (et qui conviendrait bien aux prises de position politiques et sociales de l'auteure). On ne va pas se mentir, locomotives à vapeur, hiboux, manoirs hantés et elfes de maison, le monde de nos amis les sorciers est un peu bloqué au temps jadis. Ce qui fait d'Hogwarts Legacy et de son époque le canevas parfait pour le représenter et même le développer à un niveau encore jamais vu.

En ce qui concerne l'histoire du jeu, sa quête principale si vous préférez, elle n'est pas son plus gros point fort mais reste suffisamment bien ficelée pour être pertinente. Il faut dire que l'univers créé par Avalanche offre une base extrêmement solide pour un scénario inédit, scénario qu'il n'était d'ailleurs pas facile de créer sans base littéraire ou cinématographique. Les personnages entourant notre héros sont relativement bien caractérisés, et là où vos camarades de classe sont, sauf exceptions, assez génériques et en définitive oubliables, les professeurs de Poudlard relèvent presque du génie. Chacun son caractère, sa passion, ses mimiques et le plus important dans la profession : son style vestimentaire. L'histoire du jeu n'est pas la plus originale, mais elle s'inclut très bien dans l'univers d'Harry Potter et nous tient suffisamment intéressés pour nous tirer jusqu'à sa fin. Subjectivement, on pourrait critiquer un côté tous publics trop omniprésent et un léger manque de prise de risque.

C'est beau, très beau © LinternauteJV

Au niveau du gameplay

Maintenant il nous faut aborder l'incontournable question du gameplay. Après tout, Hogwarts Legacy est un jeu vidéo, et un jeu vidéo doit respecter certains critères. Particulièrement lorsqu'il se place dans la catégorie des open-world. En effet, le succès du format "monde-ouvert" ces cinq dernières années a poussé de nombreuses licences a l'adopter, et là ou certaines comme Zelda ou Dark Souls s'y sont adaptées avec brio, d'autres comme Assassin's Creed, Batman ou Sonic nous ont prouvé qu'il ne suffisait pas de coller la mention "open-world" à côté d'un grand nom pour obtenir un jeu de qualité.

Cependant, nous pouvons remercier ces échecs pour nous avoir démontré quelles sont les failles du genre : un univers peu interactif et, en fin de compte sans vie, et l'absence de raisons valables de l'explorer. Sur ce plan là, Hogwarts Legacy se place en milieu de tableau. Le monde des sorciers est beau, engageant, bien construit et interactif, mais Avalanche peine légèrement à nous donner de bonnes raisons de s'y balader. Les défis d'explorations sont souvent répétitifs (maudit soit Merlin l'Enchanteur) et tandis que les quêtes principales restent d'un bon niveau d'écriture et d'originalité, les quêtes secondaires sont souvent identiques voire tendent beaucoup vers le Fedex. Un aspect que tous les férus de RPG en monde ouvert remarqueront extrêmement vite et que tous les fans de l'univers Harry Potter pardonneront aussitôt. Pour les néophytes de l'un ou de l'autre en revanche, l'expérience de jeu reste fun et gratifiante.

Le gros point positif d'Hogwarts Legacy, ce sont ses combats. La panoplie de sorts, de potions et de finishers mis à la disposition du joueur est étourdissante. Les mécaniques de parade et de roulade dynamisent fortement les affrontements et les arbres de compétences ainsi que l'équipement permettent de créer une vraie sensation de progression au fil du jeu. De jeune mage talentueux vous deviendrez assez rapidement un magico-Terminator. A noter que notre protagoniste de 15 ans ne semble pas dérangé par le meurtre régulier de créatures magiques et même de ses collègues sorciers, ce qui en fait un héros courageux ou un ado psychopathe, à vous de choisir. En tous cas les combats sont jouissifs, la progression réelle, et le mode difficile suffisamment ardu pour les afficionados de la manette.

Des combats assez ardus © Warner

Notre avis sur Hogwarts Legacy Un respect religieux de l'univers des sorciers

Des graphismes époustouflants

Des combats souvent amusants et parfois difficiles

Une histoire originale dans un univers vu et revu

Un monde ouvert unique et ambitieux Un scénario et des personnages un peu bateau

Une exploration souvent répétitive

Des performances en berne sur PC

Hogwarts Legacy est disponible depuis le 10 février 2023 sur PC, PS5 et Xbox Series.