Quand et à quelle heure découvrir la saison 2 de Warzone 2 ?

La nouvelle saison 2 de Warzone 2.0 apporte des changements cruciaux à un Battle Royale en perte de vitesse. On vous donne toutes les infos.

[Mis à jour le 13 février 2023 à 13h25] Nouvelle version du célèbre Battle Royale qui a dominé trois années de gaming, Warzone 2.0 a peiné à prendre son envol en raison de choix de design douteux, impactant trop grandement l'équilibre déjà fragile d'un jeu bercé par des métas sans équivoques. Après avoir atteint pas moins de 25 millions de joueurs, le jeu a vite été délaissé par des joueurs déçus du manque de soutien du jeu par ses développeurs et d'une absence assez évidente de nouveau contenu. C'est pour toutes ces raisons que la prochaine saison de Warzone 2 est extrêmement attendue, d'autant qu'elle nous promet des changement majeurs et positifs.

Quand et à quelle heure sort la saison 2 de Warzone 2 ?

Warzone 2 saison 2 débutera officiellement le mercredi 15 février 2023 à 18h (heure française). La saison 2, prévue à l'origine pour le 1er février, a été repoussée pour différentes raisons selon les mots d'Activision : "La Saison 2 de Warzone sera lancée le 15 février prochain. Les équipes de notre studio se concentrent actuellement sur des améliorations de qualité de vie en jeu et divers autres changements positifs pour nos joueurs. La saison 2 inclus du nouveau contenu, avec le retour de Résurgence et une nouvelle carte (Ashika) à taille réduite pour Warzone 2. Les parties classées sont aussi de retour ainsi que de nouvelles cartes multijoueur, de nouveaux modes de jeu, de nouvelles armes et bien plus."

Les premières images de la nouvelle carte de Warzone 2

Ashika Island sera donc la nouvelle carte de Warzone 2.0, intégrant le jeu en même temps que la saison 2 de Warzone 2. Cette nouvelle carte que l'on peut remarquer pour son style traditionnel japonais, sera le point clef du mode Résurgence qui fait son retour dans le Battle Royale. Pour rappel, le mode Resurgence est un mode légèrement plus casual que le Battle Royale classique puisqu'il intègre des mécaniques de résurrection pendant la partie. Cette révélation a également été l'occasion pour les équipes du studio de présenter l'étendue des changements techniques qui sont prévus pour le gameplay du jeu.

La saison 2 de Warzone 2 arrivera le 15 février prochain © Activision

Quelles seront les nouveautés de la saison 2 de Warzone 2 ?

Vous l'aurez compris, Activision a parfaitement compris le mécontentement latent des joueurs et des créateurs de contenu liés à Warzone 2 et Modern Warfare 2, et compte proposer un riche éventail de contenu inédit avec l'arrivée de la prochaine saison. En jeu, cela se traduit par diverses additions et changements, dont les systèmes de colis et de Goulag vivement critiqués par les joueurs.

Le Goulag retrouvera son système original de 1 joueur contre 1 joueur, dans une carte adaptée à ce genre de combats puis plus tard dans la saison dans un tout nouveau Goulag recréé pour l'occasion. Un autre aspect du jeu vivement critiqué par les joueurs sera changé lors de cette nouvelle saison, à savoir le fonctionnement des sacs à dos. Les sacs à dos de moyenne et grande taille qui permettaient de stocker les self-revives et les killstreaks en quantité astronomiques seront tout simplement supprimés du jeu. De quoi retrouver des combats normaux où les frappes tactiques ne remplacent plus les armes de poing, et où mourir signifie mourir;

De nouvelles armes, modes de jeu et opérateurs rejoindront le contenu du Battle Royale, et on peut notamment citer le mode Résurgence qui fera son grand retour en jeu aux côtés d'une nouvelle carte à taille réduite, Ashika. Un mode Hardcore devrait aussi faire son apparition au cours de la saison 2 dans Modern Warfare 2, proposant une expérience plus prenante aux joueurs du multijoueur (moins de points de vie, moins d'informations sur l'HUD) et il se pourrait que cette addition fasse sa transition dans Warzone 2 sous la forme d'un nouveau mode de jeu.