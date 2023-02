La collector de Zelda : Tears of the Kingdom est disponible sur Amazon !

L'un des jeux Nintendo les plus attendus de l'histoire se voit offrir sa version Collector ! Zelda : Tears of the Kingdom est disponible en précommande, en ce moment sur Amazon.

[Mise à jour du 13/02/2023] Si vous aviez joué et apprécié The Legend of Zelda : Breath of the Wild, le jeu qui aura lancé la Nintendo Switch pour qu'elle atteigne le rang de deuxième console la plus vendue au monde, vous aurez sûrement remarqué que Nintendo ne compte pas s'y arrêter. La compagnie japonaise nous a présenté sa suite, Tears of the Kingdom, l'un des jeux les plus attendus de 2023 soit dit en passant. En ce moment, la version collector du jeu est disponible sur le site d'Amazon UK, dans une version multilingue européenne. Elle comprend :

Le jeu The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (version physique).

Un livre d'illustrations officielles.

Un Steelbook pour y ranger votre jeu.

Un poster métallique à l'effigie de Link.

Un ensemble de quatre pin's avec des logos du jeu.

Contenu de l'édition collector de Zelda : Tears of the Kingdom © Nintendo

Notez que l'édition de base du jeu Zelda : Tears of the Kingdom est déjà disponible en précommande sur certains sites. Il est notamment possible de trouver l'édition physique du jeu sur le site officiel d'Amazon France où vous pourrez réserver le titre avant sa sortie en mai prochain.

Où trouver l'édition collector de Zelda : Tears of the Kingdom ?

La version collector de Zelda : Tears of the Kingdom risque d'être très rapidement en rupture de stock. Il va malheureusement falloir compter sur les fans de cette licence emblématiques, mais aussi sur les revendeurs peu scrupuleux. Nous ne manquerons pas de maintenir cet article à jour avec les disponibilités de cette édition collector chez les différents revendeurs spécialisés comme la Fnac, CDiscount, Micromania ou Amazon.

A l'heure actuelle, seul le site d'Amazon Japan et Amazon UK semblent disposer de la collector de Zelda : Tears of the Kingdom. Les envois vers la France sont cependant impossibles sur ce produit, mais ne vous inquiétez pas, vous pouvez tout de même compléter votre commande. Aussi, cela signifie que le site français pourrait bien avoir du stock également ! Le site officiel du Nintendo Store devrait également mettre à disposition quelques exemplaires donc n'hésitez pas à vous créer un compte client dès maintenant.