Zelda : Tears of the Kingdom, l'édition collector disponible, mais à quel prix ?

L'édition collector du prochain Zelda : Tears of the Kingdom est toujours très difficile à se procurer. Il est tout de même possible de trouver quelques stocks... A condition d'y mettre le prix.

Vous cherchez l'édition collector du prochain Zelda à sortir sur Nintendo Switch ? Vous avez certainement du remarquer de nombreuses ruptures de stocks sur différents sites de vente spécialisés comme Amazon ou Micromania. Le collector de Tears of the Kingdom semble subir une forte demande, et Nintendo disperse les exemplaires au compte-gouttes.

Il est cependant toujours possible de trouver la collector de Zelda sur le site de Rakuten. Il faudra cependant y mettre le prix, puisque le site est une marketplace et que les tarifs pratiqués y sont libres. Si vous êtes un fan acharné de Zelda, et que l'idée de mettre la main à la poche pour trouver cette collector qui sera sûrement introuvable par la suite ne vous dérange pas, il s'agit d'une option viable.

Que contient l'édition collector de Zelda : Tears of the Kingdom ?

Pour rappel, l'édition collector de Zelda : Tears of the Kingdom a été annoncé lors du dernier Nintendo Direct, en marge de nouvelles informations sur le jeu. Cette édition spéciale comprend :

Le jeu The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (version physique).

Un livre d'illustrations officielles.

Un Steelbook pour y ranger votre jeu.

Un poster métallique à l'effigie de Link.

Un ensemble de quatre pin's avec des logos du jeu.

Contenu de l'édition collector de Zelda : Tears of the Kingdom © Nintendo

Notez que l'édition de base du jeu Zelda : Tears of the Kingdom est parfois disponible en précommande sur certains sites. Il est notamment possible de trouver l'édition physique du jeu sur le site officiel d'Amazon France où vous pourrez réserver le titre avant sa sortie en mai prochain.

Où trouver l'édition collector de Zelda : Tears of the Kingdom ?

La version collector de Zelda : Tears of the Kingdom est malheureusement en rupture de stock. Il faut compter sur les fans de cette licence emblématique, mais aussi sur les revendeurs peu scrupuleux. Nous ne manquerons pas de maintenir cet article à jour avec les disponibilités de cette édition collector chez les différents revendeurs spécialisés comme la Fnac, CDiscount, Micromania ou Amazon.

L'édition collector de Zelda : Tears of the Kingdom est régulièrement disponible sur le site de Micromania. Vous aurez cependant besoin d'un statut "premium" au magasin pour pouvoir acquérir le produit. N'hésitez pas à consulter le site du revendeur pour en savoir plus sur ce statut assez particulier. Des stocks sont également déjà en revente sur Rakuten, mais au prix fort.

L'amiibo spécial du jeu Zelda : Tears of the Kingdom est également disponible. Ce dernier semble également en rupture de stock chez certaines enseignes spécialisées tant la demande est forte. Notez que cet amiibo de Link vous permettra de débloquer du contenu supplémentaire à la sortie du jeu.

A l'heure actuelle, même les sites étrangers comme le site d'Amazon Japan et Amazon UK semblent souffrir d'un manque de stocks sur la collector de Zelda : Tears of the Kingdom. Les envois vers la France sont également impossibles sur ce produit. N'hésitez pas non plus à checker le site officiel du Nintendo Store où la collector a été aperçue peu de temps après son annonce.