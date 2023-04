Dead Island 2 : date de sortie, nouveautés, gameplay... La suite attendue en détails

Peu nombreux sont les jeux qui osent avancer leur date de sortie ces derniers temps. Dead Island 2 en fait partie. On fait le point sur cette suite que l'on attendait plus juste ci-dessous.

[Mis à jour le 03 avril 2023 à 11h42] Le retour des zombies en claquettes chaussettes c'est pour bientôt avec la sortie imminente de Dead Island 2. Le jeu légendaire de Deep Silver qui a marqué le début des années 2010 est enfin de retour avec une suite que l'on attendait franchement plus, mais que l'on accueillera à bras ouverts d'ici trois semaines. Le roi des survival-zombies est de retour dans une version plus moderne que jamais, nous proposant de redécouvrir son univers loufoque, son gameplay jouissif et son histoire brutale dans un second volet entièrement inédit. On vous résume l'essentiel de cette sortie à suivre absolument au mois d'avril.

Pilier du genre survival horror en coopération, Dead Island a su convaincre par son esprit décalé et son gameplay profondément jouissif. Dead Island 2 ne compte pas s'éloigner de ces principes et va proposer un jeu de survie et de zombies comme Deep Silver a le don de les faire. Crafting, looting, arbres de compétences, tout y sera pour offrir au joueur un petit goût du Dead Island original, en version modernisée bien évidemment. Par ailleurs, Deep Silver a dévoilé son jeu en détail via un trailer de gameplay assez fourni, diffusé par IGN récemment.

En annonce surprise de la soirée d'ouverture de la Gamescom 2022, Deep Silver et Dambuster nous ont enfin présenté l'attendu Dead Island 2, à travers un cours trailer de gameplay qui a eu le don de nous surprendre par sa qualité graphique et l'annonce d'une date de sortie. Et oui, vous ne rêvez pas, Dead Island 2 est prévu pour le 21 avril prochain, une sortie que l'on retrouvera directement sur PS4, PS5, PC, Xbox Series et Xbox One. Il semblerait donc que le cauchemar de développement soit entièrement fini pour Deep Silver, tandis que les fans sont heureux de renouer avec une licence qui a fait ses preuves.

Comme toute bonne sortie qui se respecte, Dead Island 2 vous propose différentes éditions, directement disponibles en précommande sur différents sites de vente. On y retrouve la version Standard (69,99 €) du jeu, l'édition Deluxe (75,99€) et bien entendu l'édition Gold (89,99 €). Les packs respectifs sont présentés comme suit :

Les versions de Dead Island et leur contenu © Deep Silver

