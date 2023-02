La tier-list des légendes dans la saison 16 d'Apex Legends

L'arrivée de la saison 16 d'Apex Legends a profondément bouleversé l'ordre établi dans le monde du Battle Royale. Tellement qu'une nouvelle méta s'est dessinée, poussant certaines légendes inattendues au sommet.

La saison 16 d'Apex Legends, habilement nommée Festivités, a apporté énormément de changement au célèbre Battle Royale qui fête ses quatre ans. On pourrait presque se lancer et appeler cette nouvelle arrivée de contenu le second chapitre de l'histoire du jeu. Respawn n'a pas lésiné sur son travail pendant une saison 15 extrêmement longue, nous offrant un patch si riche en contenu, en changements et en équilibrages, que le visage même du FPS s'en retrouve profondément changé. Résultat, la "méta scan", portée depuis presque 2 ans par Bloodhound puis par Seer, incontournables par leurs capacités permettant de littéralement voir à travers les murs, est révolue. Et on ne va pas la pleurer. Voici notre tier-list des légendes pendant la saison 16 d'Apex Legends.

Note : Bien évidemment, cette tier-list ne vous propose qu'un avis subjectif sur la situation actuelle du jeu et n'a en aucun cas vocation à être prise pour vérité générale, toutes les légendes sont viables dans Apex Legends.

S : Bangalore

Seule sur la plus haute marche du podium pour la première fois dans l'histoire du jeu, Bangalore a vraiment trouvé sa marque depuis le début de la saison 16. Bénéficiant du nouveau passif de la classe Assaut, elle peut très vite s'équiper en début et milieu de partie, et stocker de nombreuses munitions, pour elle comme pour ses alliés. Mais ce qui en fait une vraie menace aujourd'hui, c'est la chute des deux légendes à scan, Seer et Bloodhound, frappées par des nerfs titanesques (et mérités), légendes qui contraient totalement le kit de Bangalore. Aujourd'hui, Bangalore est extrêmement versatile, proposant des options défensives et offensives incroyables grâce à ses fumigènes et à son ultime. Petit conseil, équipez-vous d'une mitraillette avec détecteur de menace, viseur qui devrait être facile à trouver dans vos caisses assaut.

A : Pathfinder, Wraith, Valkyrie, Mad Maggie

La saison 16 a aussi permis à deux légendes favorites des joueurs de reprendre un peu des couleurs. Pathfinder et Wraith ont tous deux subis des ups conséquents sur leurs ultimes, et là ou le passif de leur classe, Escarmouche, n'apporte pas grand chose à Wraith, il synergise extrêmement avec Pathfinder qui peut se permettre de spammer les tyroliennes à répétition, parcourir la carte à toute vitesse, et ainsi rejoindre des combats dans une position favorable. Pour Wraith, c'est la longueur de son portail qui en fait un atout de taille en combat. Valkyrie n'a pas subi de changements avec l'arrivée de la saison 16, mais son kit est si puissant qu'elle ne descendra probablement jamais en dessous de la note A. Mad Maggie en revanche semble revenir en puissance ces derniers jours, proposant des options extrêmement offensives grâce à un ultime disponible en permanence.

Mad Maggie fait un retour en force en saison 16 © EA

B : Catalyst, Newcastle, Lifeline, Gibraltar, Loba, Fuse, Ashe, Crypto

La note B correspond à des champions tout à fait viables, mais qui ne parviennent pas à passer la tête et les épaules au dessus de leurs petits camarades. Et comme Apex Legends est un jeu relativement équilibré, cette catégorie pourrait largement regrouper toutes les légendes restantes de son catalogue. Mais heureusement, on a de quoi séparer certaines légendes des autres depuis le début de la saison 16. Commençons pas le plus évident, les légendes Support, toutes regroupées dans cette catégorie. Pourquoi ? Et bien leur nouveau passif permettant de ressusciter des alliés même après la fin du délai d'expiration de leur bannière. Un atout extrêmement fort permettant de recommencer sur de meilleures bases une partie complexe. Lifeline a aussi bénéficié d'un petit up sur la fréquence et la vitesse de son ultime, en plus de son accès aux coffres support, ajoutant encore plus d'utilité à un perso déjà très versatile. Elle rejoindrait presque Loba sur le plan de l'accès au loot.

Catalyst rejoint ce palier en grande partie grâce à la chute des légendes à scan, celles qui rendaient son ultime complètement inutile. Fuse et Ashe restent des options très solides pour les joueurs agressifs, tandis que Newcastle et Gibraltar dominent les champs de bataille quand il s'agit de sécuriser un push agressif, ou d'empêcher la mort de leurs camarades. Crypto quant à lui a été la seule légende à scan non touchée par l'arrivée de la saison 16, bénéficiant grandement des scans instantanés de positions d'ennemis sur la carte grâce à son drone.

Une méta qui favorise les légendes offensives © EA

C : Caustic, Wattson, Rampart, Mirage, Bloodhound, Seer, Vantage

Le plus surprenant dans ce tier C, c'est la présence de Bloodhound et de Seer, qui descendent de leur Olympe pour visiter le commun des mortels. Les nerfs immenses du passif de Seer en font un allié beaucoup moins essentiel, rendant beaucoup plus difficile la précision de sa capacité tactique. Pareil pour Bloodhound qui a vu son ultime littéralement assassiné pour être remplacé par l'un des passifs les plus inutiles de l'histoire d'Apex Legends : les corbeaux blancs. Pour les deux légendes en revanche, hors de question de rejoindre le tier D, tellement les scans, aussi espacés soient-ils, sont forts dans Apex Legends.

Pour Caustic, Wattson et Rampart, la note peut sembler rude, surtout lorsque l'on sait qu'il s'agit de légendes capables de scanner les futures zones. Si elles seront sans aucun doute essentielles dans les parties de haut niveau et sur la scène ALGS, elles restent assez faibles en parties classées pour le commun des mortes, face à une méta extrêmement agressive portée par Bangalore, Pathfinder, Mad Maggie et leurs camarades. Mirage a quant a lui pris plusieurs ups qui le rendent viable pour la première fois depuis des temps immémoriaux. Vantage reste un atout de taille dans votre équipe mais sa position de sniper dans une méta mitraillettes / Nemesis la laisse inconfortable.

Non vous ne rêvez pas, Mirage est viable © EA

D : Revenant, Octane, Horizon

Malheureusement pour les joueurs de Revtane, il fallait bien trouver de quoi peupler le tier D de cette liste. La note est dure, et ne reflète pas du tout le potentiel de ces deux légendes, trois avec Horizon, extrêmement agressives. On vous le disait plus haut, aujourd'hui, aucune légende ne mérite le tier D dans Apex, surtout après les excellents équilibrages de la saison 16. Mais Revenant et Octane possèdent tous deux des ultimes si décevants qu'ils peuvent difficilement se placer plus haut dans cette liste. Quant à Horizon, le nerf de la précision des tirs en plein milieu de son ascenseur gravitationnel a rudement touché sa viabilité sur clavier souris, tandis que le nerf de la précision des tirs au jugé des fusils d'assaut a beaucoup impacté sa viabilité sur manette.