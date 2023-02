Xbox Series : la console est de retour en stock chez Amazon et Microsoft !

XBOX SERIES. Enfin, la console phare de Microsoft est de retour en stock ! Après plusieurs mois d'absence, la célèbre boîte noire est disponible à la vente. On vous dit où.

La situation des consoles de salon next-gen a toujours été particulière, et ce depuis leur sortie en novembre 2020. Malgré des performances extrêmement haut de gamme et un catalogue de jeu immense, la Xbox Series X restait extrêmement difficile à trouver, en raison d'une production limitée par les effets néfastes de la crise du coronavirus. Aujourd'hui, la situation s'est largement améliorée pour la cheffe de file du jeu vidéo chez Microsoft, avec un retour en stock massif chez Microsoft et chez Amazon. Si vous souhaitez vous procurer la console, voici où la trouver au meilleur prix en ce moment.

Si vous aussi vous souhaitez profiter du jeu sur console de salon nouvelle génération, vous aurez sûrement envie de vous lancer sur la quête d'une Xbox Series X. La console de Microsoft propose des performances exceptionnelles pour un prix inférieur à celui de la PS5 de Sony (499,99€). Elle est disponible en ce moment chez Amazon et Microsoft. Les stocks disponibles :

Mais seulement voilà, acheter une console de salon en 2023 demande une certaine forme de réactivité, tant les stocks sont parfois limités. La Xbox Series X commence cependant à être de plus en plus facile à trouver chez les enseignes en ligne. Voici tout de même quelques conseils pour faciliter votre achat si de nouvelles ruptures apparaissaient :

Créez des alertes : certains sites comme Micromania ou la Fnac vous proposent des alertes pour vous informer de la disponibilité des stocks

Sauvegardez les sites de revendeurs dans un dossier de favoris : une démarche qui peut vous faire gagner de précieuses secondes en cas de réassorts

Ajoutez la Xbox Series X dans votre liste d'envies : une manipulation particulièrement utile chez Amazon, qui peut vous permettre de contourner certains bugs d'ajout dans panier

Créez des comptes et renseignez vos informations de paiement : une action qui peut être cruciale, encore une fois au nom de la vitesse

Surveillez les horaires de mise en vente : généralement aux alentours de 9-10h pour la plupart des sites

Suivez des comptes d'alerte sur Twitter : il existe quelques Twittos décidés à aider les acheteurs à se procurer une console, on pense notamment à Dealabs, Hamster Joueur ou encore ChocoBonPlan, qui peuvent vous aider à être informés au plus vite des réassorts

La Xbox Series S, de son côté, est bâtie pour des performances un peu moins élevées, sur la base d'une résolution 1440p. Dépourvue de lecteur Blu-ray onéreux, la Xbox Series S force les joueurs à acheter leurs jeux en ligne et à les stocker sur le disque dur d'une capacité réduite de 500 Gigas. A ce titre, la Xbox Series S est proposée au prix de 299,99€ soit le prix d'une Nintendo Switch. A l'heure où nous écrivons ces lignes, les stocks en France de Xbox Series X sont épuisés mais il est toujours possible d'acheter une Xbox Series S si le modèle convient à vos besoins.

Les consoles Xbox Series X et Xbox Series S sont sorties depuis un moment désormais. De nombreux jeux sont disponibles sur ces dernières, avec également quelques exclusivités réservées à Microsoft. On pense notamment à l'excellent jeu de course Forza Horizon 5. D'autres grandes licences sont également des must have comme le classique FIFA 23 ou le jeu Hogwarts Legacy qui vous transportera dans l'univers magique de Harry Potter !

Voici les principales caractéristiques de la Xbox Series X : la machine est présentée comme étant "au moins quatre fois plus puissants qu'une Xbox One". Ci-dessous, vous trouverez le détail complet du processeur, de la carte graphique, mais également de la RAM. En ce qui concerne la mémoire, il sera donc possible de l'étendre à 2 To grâce a une carte mémoire.

CPU : 8 cœurs à 3,8 GHz AMD Zen 2

GPU : 12 TFLOPS RDNA 2 (52 CU à 1,825 GHz)

APU gravé en 7 nm (process amélioré par rapport au 7 nm classique)

16 Go de RAM GDDR6 (10 Go à 560 Go/s, 6 Go à 336 Go/s)

Stockage interne 1 To de SSD NVME

Port pour carte d'extension de 1 To

Lecteur Blu-Ray 4K UHD

Ports USB 3.2 pour disques durs externes

D'après les tests de la presse spécialisée, la console est capable d'afficher des jeux en 4K à 60 images par seconde, voire 120 images par seconde pour certains titres. L'architecture Xbox Velocity contribue, quant à elle, aux temps de chargement bien plus rapides que la précédente génération. Pour l'occasion, une vidéo a d'ailleurs été dévoilée pour témoigner du bond technologique entre la Xbox One X et la Xbox Series X : les chargements sont considérablement raccourcis, avec une console haut de gamme qui démarre en 10 secondes, quand la Xbox One X peut prendre plus d'une minute.

Pour se distinguer de son concurrent direct, Sony qui a lancé la Playstation 5 le 19 novembre 2020 en France, Microsoft pousse le Xbox Game Pass, une formule d'abonnement tout compris dans lequel on peut obtenir tous les jeux Xbox Game Studios dès le jour de leur sortie. Bien loin de ce contenter de cela, Microsoft ajoute régulièrement de nouveaux jeux d'éditeurs tiers plus ou moins récents pour un catalogue total d'une centaine de jeux auxquels s'ajoute également le catalogue EA Play composé des licences les plus connues de l'éditeurs Electronic Arts. On y trouvera donc Anthem, Battlefield 1, A Way Out, Burnout Paradise Remastered, Les Sims 4, Star Wars Battlefrond 2, Mass Effect Andromeda, Mirror's Edge Catalyst, Dragon Age Inquisition et bien d'autres encore... Le Xbox Game Pass est proposé au tarif de 9,99€ par mois pour l'abonnement console ou PC et 12,99€ par mois pour l'abonnement console et PC.

En savoir plus

Le 9 septembre 2020, Microsoft a officialisé le prix de ses deux futures consoles de nouvelle génération. La Xbox Series X, version haut de gamme du duo, est proposée au prix de vente conseillé de 499,99€. Sa petite sœur, la Xbox Series S, est légèrement moins puissante et privée du lecteur Blu-Ray 4K UHD ce qui permet à la facture d'être moins élevée : le prix de la Xbox Series S est fixé à 299,99€.

Depuis le 10 novembre 2020, les joueurs ont le choix entre deux consoles estampillées Xbox : la Xbox Series X et la Xbox Series S. Comment se décider entre les deux si vous souhaitez rejoindre Microsoft ou poursuivre avec le consolier ? Sachez que la Xbox Series X est pensée comme le modèle haut de gamme avec les performances les plus élevées. Elle est également dotée d'un lecteur Blu-Ray 4K UHD et se pose également comme un lecteur multimédia. On y trouve par ailleurs un disque dur d'1 téraoctet qui permettra évidemment de stocker plus de jeux que sa petite sœur.

La Xbox Series S, à l'inverse, se veut plus comme l'entrée de gamme pour cette nouvelle génération. Une entrée de gamme, certes, mais sans trop renier sur les performances en jeu puisque les deux machines ont des architectures très similaires. Là où la différence se fait le plus, c'est en ce qui concerne le lecteur de disque : la Xbox Series S n'en possède pas. Vous ne pourrez donc pas acheter de jeux en boîte en magasin et devrez télécharger tous vos jeux depuis internet et les stocker dans votre disque dur.

On note par ailleurs que la Xbox Series S est dotée d'un disque dur deux fois plus petit que la Xbox Series X. Quand on sait que les jeux actuels pèsent souvent plusieurs dizaines de Gigaoctets sans compter leurs mises à jour, c'est une information qu'il vous faudra prendre en compte lors de votre achat pour considérer soit l'achat d'un disque dur annexe soit la suppression régulière de vos jeux du disque dur pour pouvoir en télécharger de nouveaux. Dernier élément à évaluer : le prix bien évidemment. La Xbox Series X est proposée au prix de 499,99€ tandis que la Xbox Series S est vendue deux cent euros moins cher à 299,99€.