Microsoft s'engage à apporter Call of Duty sur Nintendo

La valse des promesses ne s'arrête plus du côté de Microsoft. Le géant tente de valider son rachat d'Activision Blizzard en promettant une nouvelle fois l'arrivée de Call of Duty sur consoles Nintendo.

Microsoft semble déterminé à faire valider son rachat d'Activision Blizzard. Le géant de l'informatique vient d'annoncer, par l'intermédiaire de son vice-président Brad Smith, la signature d'un contrat de plus de 10 ans entre Xbox et Nintendo. Ce contrat historique entre les deux mastodontes de l'industrie vidéoludique vise à garantir l'arrivée des jeux Call of Duty sur Nintendo, et ce dès le premier jour de leur existence, pendant une décennie. Une garantie de plus offerte par la marque au X de sa bonne volonté quant à la propriété des grandes licences de l'industrie vidéoludique.

Weve now signed a binding 10-year contract to bring Xbox games to Nintendos gamers. This is just part of our commitment to bring Xbox games and Activision titles like Call of Duty to more players on more platforms. pic.twitter.com/JmO0hzw1BO — Brad Smith (@BradSmi) February 21, 2023

"Microsoft et Nintendo ont négocié et signé un accord juridique d'une durée de 10 ans afin d'offrir Call of Duty aux joueurs Nintendo et ce le même jour que sur Xbox et avec une parité totale des fonctions et du contenu - afin qu'ils puissent vivre Call of Duty de la même manière que les joueurs Xbox et PlayStation. Nous nous engageons à fournir à long terme un accès égal à Call of Duty aux autres plates-formes de jeu, offrant ainsi plus de choix aux joueurs et plus de diversité au marché du jeu vidéo."

Une révélation de taille pour le monde du jeu vidéo à l'heure où plus aucun jeu Call of Duty n'était sorti sur consoles Nintendo depuis Call of Duty Ghosts en 2013 (Wii U). Microsoft poursuit donc sa campagne dans le cadre de son achat gargantuesque d'Activision-Blizzard, et donne les signaux espérés d'oligopolisme pour clôturer une fusion annoncée il y a maintenant presque un an. Cette annonce fait suite aux récents accords conclus entre Sony et Microsoft pour assurer la pérennité de la licence Call of Duty (dont le dernier volet a généré 800 millions de dollars en trois jours ndlr) sur consoles Playstation.

Bien que les produits Nintendo ne soient pas actuellement technologiquement taillées pour accueillir les plus récents titres Call of Duty, il se pourrait que la prochaine console le puisse. Au quel cas un tel accord serait un atout de taille pour le constructeur nippon. Mais aujourd'hui, il ne faut pas se tromper, Xbox et Microsoft tentent surtout de clôturer l'acquisition d'Activision-Blizzard en offrant aux autorités de justice commerciale internationales des garanties de fair-play vis à vis de l'exclusivité de plateforme des grandes licences du jeu vidéo. Ce contrat avec Nintendo n'aura techniquement aucun effet dans l'immédiat, surtout lorsque l'on sait que les consoles japonaises ne sont pas du tout capables d'accueillir les jeux Call of Duty aujourd'hui.