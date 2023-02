Pokémon Presents : une nouvelle date pour la conférence !

On a eu peu de nouvelles de Pokémon depuis la sortie de Pokémon Violet et Pokémon Ecarlate en novembre dernier. The Pokémon Company compte changer la donne avec une conférence Pokémon Presents imminente.

Si vous êtes fans de Pokémon, vous serez extrêmement heureux d'apprendre que The Pokémon Company a décidé de nous en apprendre un peu plus sur le futur de son univers en organisant très prochainement une conférence Pokémon Presents. Cette diffusion nous permettra d'avoir des nouvelles des prochains objectifs de la célèbre licence et de connaître un peu le destin des tous récents jeux Pokémon Ecarlate et Pokémon Violet. Pendant une vingtaine de minutes, cette diffusion abordera le futur du monde vidéoludique Pokémon, et ce dans le cadre spécial de la journée Pokémon 2023.

Quand et à quelle heure visionner la Pokémon Presents de février 2023 ?

Vous pourrez retrouver la Pokémon Presents en live sur la page YouTube officielle de The Pokémon Company le 27 février prochain dès 15h00 (heure française). Nous la diffuserons également sur cette page.