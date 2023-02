Comment fabriquer une tente et un abri dans Sons of the Forest ?

Sons of the Forest repousse les limites du jeu de survie en implémentant des fonctionnalités de construction inédites. On vous aide à passer la première nuit en construisant votre premier abris.

Endnight Games a fait fort avec la sortie de Sons of the Forest, un nouveau jeu de survie et d'horreur qui reprend et approfondit les principes des The Forest. Dans le jeu, vous voici perdus sur une île inconnue à la recherche d'un milliardaire et de sa famille, votre équipement et vos vivres dispersés sur toute la carte après un violent crash d'hélicoptère. La survie est extrêmement poussée dans Sons of the Forest, vous forçant à trouver régulièrement des sources de nourriture, d'eau et des endroits où récupérer après de longues journées de recherche. Heureusement pour vous, construire un abris n'est pas la chose la plus compliquée dans le jeu, voici comment faire.

​​​​Comment construire une tente de fortune dans Sons of the Forest ?

Lors de vos premiers pas sur l'île après le crash de votre hélicoptère, vous serez amené à retrouver certains de vos vivres et de vos possessions autour de la carcasse fumante. En fouillant bien les différentes boites et valises, vous retrouverez une bâche, qu'il vous faudra absolument récupérer dans votre sac. Une fois la bâche récupérée, nous vous conseillons de continuer de descendre la pente de la montagne et de vous diriger dans les endroits plus chauds à la lisière de la forêt. Vous pourrez alors construire votre premier abris de manière assez intuitive :

Récupérez des grands bâtons de bois (2 minimum)

Ouvrez votre sac (I) et équipez vous de votre bâche avec clic gauche

Posez votre bâche à plat sur le sol avec clic gauche

Ouvrez votre sac (I) et équipez vous d'un bâton

Placez le bâton sur l'un des coin de la bâche avec clic gauche

Répétez l'opération avec un autre bâton sur un autre coin

Votre premier abri © Linternaute/JV

Vous voici propriétaire d'un magnifique abri qui vous permettra de sauvegarder votre partie et de dormir en jeu !