Une nouvelle fois, Endnight Games nous propose une aventure de survie intense dans Sons of the Forest. Voici où trouver la pelle dans le jeu.

The Forest avait été un succès incontesté lors de sa sortie en 2018, proposant une expérience intense portée sur une construction révolutionnaire, une horreur sans concession et une survie suffisamment poussée pour satisfaire les afficionados du genre. Sons of the Forest, la suite toute récente de cette série de jeux par Endnight Games approfondit encore plus les mécaniques de son aîné pour stimuler à nouveau les plus vétérans d'entre les joueurs. Après votre crash d'hélicoptère sur une île inconnue, vous voici parti à la recherche de votre équipement avant de vous lancer dans une véritable quête : retrouver un milliardaire et sa famille. Voici où trouver la pelle dans Sons of the Forest.

​​​​​Où trouver la pelle dans Sons of the Forest ?

Une fois sorti de votre crash d'hélicoptère, plusieurs options s'offrent à vous. La première et la plus évidente est de parcourir les débris de votre transport pour trouver des vivres et des objets à utiliser. Une fois cette étape essentielle réalisée, dirigez vous vers la côte en descendant la pente. Utilisez votre GPS pour repérer les points d'intérêt les plus proches. Vous pourrez y voir deux caves, une indiquée dans la montagne, et une en contrebas. C'est vers cette seconde cave que vous devez vous dirigez si vous souhaitez trouver la pelle rapidement. Elle se situe à la source d'une rivière et est facilement reconnaissable en raison des trois cadavres empalés devant son entrée. Une décoration au goût douteux qui ne doit pas vous empêcher de progresser dans ses profondeurs souterraines.

La cave où se trouve la pelle © Linternaute/JV

Vous voici désormais équipé d'une pelle vous permettant de déterrer des objets essentiels à votre progression !