Où trouver la hache moderne dans Sons of the Forest ?

Endnight Games a une nouvelle fois fait fort avec la sortie de Sons of the Forest. Vous voici perdus sur une île déserte en quête d'outils et de vivres. On vous aide à trouver la hache dans cet univers hostile.

Dans Sons of the Forest, vous partez à la recherche d'un milliardaire et de sa famille. Une opération de rescousse après plus de trente et une semaines sans nouvelles des trois disparus. Après quelques secondes en l'air, vous l'aurez deviné, votre hélicoptère se crashe dans des circonstances plus que douteuses. La bonne nouvelle c'est que vous êtes en vie, la mauvaise c'est que la plupart de votre équipement et de vos camarades ont disparus. A vous de les retrouver pour faciliter vos premières heures de survie sur une île plutôt hostile. Un outil pourra grandement vous aider dans vos premiers pas, surtout lors de vos opérations de construction : la hache. Voici où la trouver dans Sons of the Forest.

Où trouver la hache dans Sons of the Forest ?

Outil essentiel à tout bon bûcheron qui se respecte, la hache ne fait pas partie de votre inventaire au début de votre aventure dans Sons of the Forest. Il vous faudra bien évidemment la trouver, et elle ne se trouve pas parmi les décombres de votre hélicoptère. Une fois la zone explorée, dirigez vous vers le bas de la montagne. La descente ne devrait pas être très compliquée si vous vous équipez de votre GPS. Une fois arrivé à la location indiquée ci-dessous, vous entendrez de la musique, suivez là et vous découvrirez un camp où se trouvent de nombreux vivres et, surtout, la hache moderne.

La zone où se trouve le camp © Linternaute/JV

Le camp où se trouve la hache © Linternaute/JV

Vous voici désormais équipé du meilleur objet possible pour vous défendre et couper du bois en début de partie.