Comment approcher Virginia, la femme aux trois jambes, dans Sons of the Forest ?

Dans Sons of the Forest, Endnight Games vous offre la possibilité de recruter des compagnons. Virginia, femme aux trois jambes, en est une.

Les compagnons sont un élément essentiel de votre gameplay dans Sons of the Forest. Qu'il s'agisse de Kelvin, votre compagnon d'infortune devenu sourd à la suite du crash de votre hélicoptère ou de Virginia, une inconnue rencontrée après quelques jours de survie, ces autres survivants peuvent s'avérer devenir des atouts de taille si vous comptez survivre longtemps dans Sons of the Forest. On vous explique comment approcher Virginia et qui elle est vraiment dans cette aventure que nous ont offerte les studios d'Endnight Games.

Qui est Virginia dans Sons of the Forest ?

Lors de vos premières journées sur l'île de Sons of the Forest, vous aurez l'occasion de croiser quelques autres humains. La plupart sont soit déjà morts, soit très hostiles alors restez sur vos gardes. Seulement, il y a aussi une étrange personne qui rôde la journée autour de votre camp. Si cette personne se présente sous la forme d'une jeune femme blonde à trois jambes et trois bras, il s'agit bien de Virginia Puffton. Cette jeune femme est la fille du milliardaire Puffton, disparue tout comme son père depuis 31 semaines.

Virginia aux abords du camp © Linternaute/JV

Comment approcher Virginia et en faire un compagnon ?

Trente et une semaine de survie seule dans la nature, ça peut rendre méfiant, et Virginia ne fait pas exception à la règle. Si vous comptez l'approcher et la recruter dans votre petite troupe de survivants, il vous faudra surtout vous armer de patience. Lorsque la jeune femme vous approche, rangez vos armes avec la touche G, et laissez la venir vers vous. Elle fuira inévitablement les premières fois mais finira par vous laisser interagir avec elle. Elle ne peut pas réaliser toutes les actions que Kelvin peut faire à votre place, mais vous pourrez l'équiper d'objets et d'armes pour qu'elle puisse se et vous défendre.