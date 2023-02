Comment trouver l'imprimante 3D dans Sons of the Forest ?

Sons of the Forest pousse encore plus loin la survie que son aîné paru en 2014. Voici comment trouver l'imprimante 3D sur l'île.

Avec sa survie poussée, ses nombreux mystères et ses graphismes de haut niveau, Sons of the Forest propose une expérience grisante qui conviendra à tous les vétérans du genre survie-horreur. En jeu, il est question pour votre personnage de trouver différents objets répartis sur l'île après divers accidents, dont celui de votre propre hélicoptère. Votre mission ne sera pas simple et un petit coup de main pourrait être utile dans vos premier instants de survie. Dans le jeu, un élément essentiel est l'imprimante 3D, qui vous permet entre autres de crafter des flèches, une gourde, un crochet de grappin, un filet tech et même un traineau.

Où trouver l'imprimante 3D dans Sons of the Forest ?

L'emplacement de la grotte © Linternaute/JV

Une fois votre hélicoptère écrasé, descendez de la montagne direction la côte. Vous traverserez les pentes enneigées pour arriver à la lisière d'une forêt de conifères. Pénétrez dans la forêt et dirigez vous vers le point indiqué sur l'image juste ci-dessus. Vous y trouverez un buggy envahi par les herbes et une grotte qui se présente comme sur la seconde image ci-dessous. Entrez dans cette grotte et vous trouverez un corridor moderne donnant sur une salle avec un ordinateur. A gauche de l'ordinateur se trouve l'imprimante 3D, que vous pouvez utiliser en rassemblant de la résine d'imprimante un peu partout sur la carte et en sélectionnant l'objet demandé sur l'ordinateur. Nous vous recommandons de privilégier la gourde qui vous permettra de ne plus vous soucier de votre stock d'eau.

La grotte © Linternaute/JV

L'imprimante 3D © Linternaute/JV

Vous avez désormais accès à l'imprimante 3D, un élément essentiel dans votre aventure dans Sons of the Forest.